Києву повернули землю біля озера на Оболоні, де незаконно розмістили базу для катерів

Прокуратура через суд повернула громаді Києва ділянку площею 0,0454 га біля озера Волховата в Оболонському районі.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокуратура встановила, що директор товариства вирішив створити базу для відстою катерів на земельній ділянці комунальної власності на березі озера Волховата без належних документів.

Більше того, з метою створення незаконної бази для швартування та відстою суден, з метою отримання прибутку за надання стоянки для плавзасобів, директор товариства пришвартував до берегоукріплення стоянковий дебаркадер, а до нього — пасажирський теплохід.

Крім цього, на території поряд з базою був розміщений гідравлічний кран та металева одноповерхова споруда невідомого призначення.

Рішенням Господарського суду позов прокурора було задоволено, територіальній громаді Києва повернуто вказану земельну ділянку. Приватне товариство зобов’язали привести її у придатний для використання стан, прибравши паркан, металеві споруди та трап.

Фото: map.fishergo.com.ua