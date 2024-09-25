Без Горького, Бабеля і Висоцького: в Одесі демонтують 19 пам’ятників

В Одесі демонтують або перенесуть 19 памʼятників, як містять символіку російської імперської політики.

Про це йдеться в проєкті рішення виконкому Одеської міської ради.

Обовʼязки з демонтажу і перенесення памʼятників поклали на Управління капітального будівництва міськради. Процес демонтажу має контролювати перший заступник міського голови Олександр Філатов.

План знесення памʼятників мають розглянути вже на наступному засіданні, 26 вересня.

Мають демонтувати пам’ятник Максиму Горькому, макети ордена Леніна на площі 10 квітня, пам’ятник Ісаку Бабелю, пам’ятник Олександру II. Також у списку — пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який розташований навпроти мерії і пам’ятник Володимиру Висоцькому.

Повний список пам’ятників Одеси, які планують демонтувати:

Пам’ятник Максиму Горькому;

Пам’ятник вченому Вікторові Глушку;

Макети ордена Леніна;

Пам’ятник Ісаку Бабелю;

Братська могила червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;

Пам’ятник Олександру II;

Пам’ятник Олександру Маринеску;

Стіна чекістів;

Пам’ятник Зої Космодем’янській;

Пам’ятник біологу Івану Мічуріну;

Бюст маршалу Родіону Малиновському;

Пам’ятник Макару Посмітному;

Пам’ятник Пушкіну на Приморському бульварі;

Пам’ятник Пушкіну на вулиці Пушкінській, 13;

Пам’ятник комсомольцям Одещини;

Пам’ятник генералу Черняховському;

Пам’ятник Сергію Нілусу;

Пам’ятник льотчику Валерію Чкалову;

Пам’ятник Володимиру Висоцькому.

Фото: kiev-foto