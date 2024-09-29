У Києві практично зникли горобці: яка причина

У Києві практично зникли горобці. Причина — глобальне сінокосіння у місті та гламуризація парків.

Про це повідомив український біолог та еколог Володимир Борейко.

“Порівняно з попередніми роками кількість горобців, за нашими підрахунками, впала в 50 і більше разів. Це призведе до екологічної катастрофи, бо через зникнення горобців можуть загинути київські парки”, — зазначає Володимир Борейко.

За його словами, без цих птахів шкідники знищать парки та сади.

“Немає горобців, значить для каштанової молі, яка знищує дерева і кущі, — справжнє роздолля. Адже саме через неї на листі з'являються руді плями”, — додає Володимир Борейко.

Які основні причини зникнення горобців

Зникнення горобців пов'язані з двома основними причинами.

Перша причина — гламуризація київських парків, коли вирубуються старі дуплисті дерева і горобцям ніде гніздитися. Друга причина — систематичний покіс трави.

“По суті, те, що творить у Києві “Київзеленбуд” і ЖЕКи за допомогою сінокосіння — це справжній екоцид”, — каже Борейко.

За його словами, наприкінці 1950-х років у Китаї також знищили горобців. Тоді розплодилися гусениці, які з'їли врожай. Внаслідок цього від голоду загинуло близько 20 мільйонів китайців.

Фото: Kyiv1