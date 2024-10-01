Замарстинівський парк у Львові стане місцем для реабілітації воїнів: що там буде

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Наталія Габрух
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Замарстинівський парк у Львові стане місцем реабілітації для воїнів, які лікуються в Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN, що розташований неподалік.

Про це повідомляють на сторінці департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради.

З боку вулиць Пилипа Орлика та Віри Надії і Любові облаштували інклюзивну доріжку. Ця доріжка призначена для маломобільних людей і є стратегічно важливою. Вона сполучатиме одночасно три майданчики з рештою території.

Поряд також облаштовують силовий, кардіо та дитячий майданчики.

Ще три майданчики для дітей різного віку будуть в іншій частині парку, з боку школи. Наразі тривають роботи з облаштування одного з них. А також нічного освітлення та інженерних дренажних систем.

Крім цього, у парку вже є мережа оздоровчих стежок — теренкурів, загальною протяжністю 6,7 км. Чотири маршрути різної складності будуть поєднані з мережею інклюзивних доріжок, які передбачені проєктом капітального ремонту парку.

Роботи фінансує частково місто, а частково інвестор.

Фото: департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради

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Опубліковано: 01 жовтня 2024
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