У Львові на місці колишнього заводу планують збудувати житло і торгово-офісний центр
У Львові на місці колишнього харчопереробного заводу планують збудувати житло і торгово-офісний центр.
Про це повідомляє “Твоє місто”.
Територія, яку хочуть забудувати знаходиться у північно-східній частині міста, на перетині вулиць Богдана Хмельницького, Зустрічної та Дублянської. Проєкт охоплює територію площею 2,89 га.
Тут планують будівництво багатофункційного комплексу із житлом. Максимальна поверховість забудови — 4 поверхи. Також у плані є будівництво торгово-офісного центру. Передбачено також облаштування дитячих майданчиків, озеленення території та створення громадського простору вздовж вулиці Богдана Хмельницького.
Фото: “Твоє місто”
Опубліковано: 01 жовтня 2024
У Києві на станції швидкісного трамвая зняли дефібрилятор: куди його перенесли На даху багатоповерхівки в Дніпровському районі встановили сонячні панелі "Нова пошта" вийшла на ринок Австрії з власною курʼєрською доставкою В Україні почали діяти ліміти у 150 тисяч гривень на перекази з карти на карту