У Львові на місці колишнього заводу планують збудувати житло і торгово-офісний центр

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Наталія Габрух
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У Львові на місці колишнього харчопереробного заводу планують збудувати житло і торгово-офісний центр.

Про це повідомляє “Твоє місто”.

Територія, яку хочуть забудувати знаходиться у північно-східній частині міста, на перетині вулиць Богдана Хмельницького, Зустрічної та Дублянської. Проєкт охоплює територію площею 2,89 га.

Тут планують будівництво багатофункційного комплексу із житлом. Максимальна поверховість забудови — 4 поверхи. Також у плані є будівництво торгово-офісного центру. Передбачено також облаштування дитячих майданчиків, озеленення території та створення громадського простору вздовж вулиці Богдана Хмельницького.

Фото: “Твоє місто”

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Опубліковано: 01 жовтня 2024
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