Дорожні знаки зі зображенням дітей з інвалідністю з'явилися у Києві: подробиці проєкту

У Києві встановили дорожні знаки з зображенням дітей з інвалідністю. Їх можна зустріти в найпопулярніших місцях столиці: на Пейзажній алеї, Контрактовій площі, Співочому полі та в Київському зоопарку.

Про це повідомили у UNICEF Ukraine.

В організації наголошують, що ці діти — "невидимі"не тому, що їх немає, а тому що суспільство просто не хоче їх бачити. Такі інсталяції мають спонукати людей замислитися: чому діти з інвалідністю залишаються "невидимими" і як це змінити?

"Адже вони існують, вони – частина суспільства, і вони не потребують ідеалізації", – додали в UNICEF.

Ця ініціатива є частиною кампанії про інклюзивність "Діти як діти", яку реалізовала радниця та уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук спільно з UNICEF.

Фото: UNICEF