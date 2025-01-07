У Києві запустили чат-бот для повідомлень про зачинені укриття

У Києві створили чат-бот, в якому містяни можуть повідомити про зачинені укриття .

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Чат-бот @KyivShelterBot вирішили створили після скарги Тимура Ткаченка на роботу сервісу у застосунку “Київ Цифровий”. Коли голова КМВА намагався подати скаргу на зачинене укриття, оперативної реакції він не отримав.

За словами Ткаченка, чат-бот – це тимчасове рішення, доки налагоджують роботу сервісу.

“Якщо укриття зачинене — з вами зв'яжуться. До роботи бота підключені всі голови РДА, а я особисто відстежую кожен запит”, — зауважив Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, що раніше Тимур Ткаченко повідомляв , що у застосунку “Київ Цифровий” не працює функція подачі скарг на зачинені укриття. Голова КМВА зазначив, що скористався функцією, але реакції на свою скаргу не отримав. Тоді він дав доручення провести аудит щодо доступності укриттів у Києві та розпорядився налагодити негайне інформування заявників, які скаржаться на стан укриттів.

Фото: Віталій Носач