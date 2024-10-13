“Капсула життя”, “Щит”, Safe Palace: 4 українські компанії, які створюють мобільні укриття

Бетонні конструкції та залізні капсули — нові реалії вимагають нового способу захисту.

Коли не всі міські укриття відчинені або мають неналежні умови — це надихає винахідників створювати невеликі укриття на замовлення. Деякі із таких конструкцій можна навіть розмістити у квартирі.

“Капсула життя”

“Капсула життя” — так називається "домашнє укриття" , яке створив киянин Сергій Захарін. Його винахід не має жодного зварного шва та монтується в будь-якому доступному за площею приміщенні.



Довжина і висота такого укриття — 2,1 метра, а ширина — 1,1 метра. Загальна вага конструкції становить 750 кілограмів, а найважча деталь капсули — 45 кілограмів.

Цю конструкцію зі сталі розробник пропонує встановлювати не лише у квартирах, а й у офісних приміщеннях чи інших будівлях. За задумом винахідника, конструкція може слугувати як схованка при землетрусі та як сейфова кімната, якщо потрібно буде на тривалий час поїхати з дому.

Сергій Захарін каже: це укриття є суто металевою конструкцією, а замовник уже на власний розсуд облаштовує його зсередини. Розробник рекомендує обшити всередині мінеральною ватою та негорючим гіпсокартоном, який у випадку падіння капсули помʼякшить удари для людей. Ця капсула не пропускає мобільний звʼязок. Однак має аварійні люки з трьох боків, якими можна скористатися, якщо двері будуть заблокованими.

На пряме влучання таке укриття не розраховане. Водночас Сергій Захарін запевняє, що "Капсула життя" може витримати 99% уламків в результаті падіння або розриву тих чи інших боєприпасів.

Щоб перевірити рівень захисних характеристик конструкції, чоловік уже провів два випробування, під час яких перебував всередині "капсули". У першому випробуванні на сталеве укриття з висоти 9,3 метра скинули бетонну плиту вагою понад тонну. За словами винахідника, "Капсула життя" з легкістю витримала падіння бетонної плити.

Під час другого випробування на конструкцію ставили габаритний вантаж вагою в 43 тонни. Однак він наголосив, що навіть і "це ще не межа".



За словами Сергія, собівартість "Капсули життя" становить 53 тисячі гривень, майже всі витрати пов'язані із вартістю матеріалу. Придбати таке укриття можна за 70 тисяч гривень. З отриманих коштів підприємець платить податок 5%. Наразі винахідник працює над тим, щоб зменшити собівартість "Капсули життя".

Рятівна капсула

Пожежі, землетруси, урагани чи ракетні атаки не страшні для рятівної капсули, яку розробила українська компанія Resq Pods . Принаймні, так обіцяють розробники.

На цей проєкт їх надихнула потреба захистити працівників критичної інфраструктури та енергетичної галузі, які мають залишатися на своєму робочому місці під час обстрілів. Для цього створили рятувальну капсулу ("подс") з подвійною металевою оболонкою, яка всередині наповнена спеціальним полімером та здатна витримати обвал багатоповерхової будівлі. Людина у такій капсулі отримає надійний захист та зможе дочекатися на допомогу.

Розмір капсули 75×75 сантиметрів, висота — 220 сантиметрів, вага — 400 кілограмів. Усі ці параметри пристосовані для розміщення всередині житлових і нежитлових приміщень.

Також капсулу розробили з урахуванням фізіологічних особливостей людини та забезпечення базових людських потреб. Саме тому всередині її оснастили системою вентиляції, що очищає повітря від диму, пилу та інших небезпечних забрудників. А також автоматизованою системою аналізу рівня вуглекислого газу та диму, яка при кризовій ситуації автоматично вмикає вентиляцію, а ще датчиками, що сигналізують рятувальникам про місцеперебування капсули.

Вбудовано у капсулу і рацію для зв'язку з рятувальними службами та пошуковими бригадами.

Resq Pods вже створили та протестували четверте покоління капсули. Під час польових випробувань вона витримала падіння з висоти двох поверхів, вибухи загальною складністю 40 кг у тротиловому еквіваленті та пройшла іспит вогнем й високими температурами.

Наразі на виготовлення однієї капсули йде 3-4 дні, але розробник планує налаштувати серійне виробництво, а також шукає інвестиції для розвитку проєкту в Україні та за її межами.

Мобільне укриття “Щит”

Мобільне укриття ”Щит” розробили українські військові та інженери. Його конструкція має обтічну форму, яка є найбільш ефективною для зменшення впливу вибухової хвилі й навантаження від уламків боєприпасів.

Ідея розробки цих укриттів зародилася на фронті серед військових ЗСУ. Більша частина поранень в бою та в міських умовах — це кульові та осколкові ураження від боєприпасів та уламків зруйнованих будівель. Тож методом випробувань та багатьох консультацій з фахівцями знайшли та вирахували оптимальні форми, склад матеріалів та наповнення укриттів, які дозволять зберегти життя нашим побратимам та цивільному населенню.

Тож від ідеї з окопів цей проєкт переріс на повноцінну справу. Робочий проєкт мобільних багатоцільових укриттів подали заяву на патент для захисту авторського права.

На сайті розробників вказано, що ці модульні блоки захищають від куль, осколкового ураження, частин зруйнованих будівельних конструкцій та вибухової хвилі під час обстрілів громадських місць.

Ці укриття можна розміщувати наземним способом, напівзаглибленими та повністю заглибленими в ґрунт. Розмір конструкції – 4,5 на 6 метрів. Базовий модульний блок може вмістити до 60 людей.

Таке укриття можна швидко зводити й демонтувати. Його можна розміщувати біля приватних будинків або багатоповерхівок. А також використовувати як приміщення для мінікафе або магазину. У сховищі можна облаштувати часткову або повну автономну систему життєзабезпечення.

Вуличні укриття SafePalace4UA в Одесі

Одеські громадські активісти запустили ініціативу SafePalace4UA зі створення мережі невеликих вуличних укриттів. Модель розробив благодійний фонд "Юність 2.0", створений від початку для захисту зелених зон міста, та об’єднання урбаністів і архітекторів.



Urban.inst.Safeplace — це мобільне укриття з армованого бетону з броньованими дверима, товстими (понад 25 сантиметрів) стінками та стелею, завтовшки понад 40 сантиметрів. Розраховане таке укритят на 12 або 18 сидячих місць. Всередині передбачено місця для візків, є освітлення та вентиляція. Укриття встановлюють за допомогою крану в таких місцях, як парки, дитячі майданчики, зупинки.

Перед собою інінціатори цього проєкту поставили амбітну ціль — створити тисячу таких укриттів по всіх країні. Першу таку конструкцію розмістили в Одесі.

До створення укриттів залучають не лише інженерів, а й художників, щоб ті їх розмалювали.

Більше safeplace планують створити за донати. Благодійники, залежно від суми допомоги, зможуть отримати іменну табличку різного розміру чи індивідуальний малюнок на укритті. Так донати можуть врятувати життя містянам.