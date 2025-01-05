У Києві досі не реагують на закриті укриття — голова військової адміністрації

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Наталія Габрух
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У застосунку “Київ Цифровий” не працює функція подачі скарг на зачинені укриття.

Про це заявив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Він нагадав, що у застосунку "Київ Цифровий" доступна мапа укриттів, які є у місті, а також працює функція подачі скарг на зачинені укриття. Ткаченко скористався цією функцією, але реакції на свою скаргу не отримав.

“Я переконався особисто, оперативної реакції на ці скарги немає. Зворотний зв'язок я вже очікую цілу добу”, — написав Тимур Ткаченко.

За його словами, проблема зачинених укриттів досі залишається гострою. Він нагадав про події 1 червня 2023 року, коли через зачинені двері бомбосховища загинули дві жінки та дитина. Після цих подій РНБО ухвалила рішення про створення цифрових інструментів для забезпечення безперешкодного доступу до укриттів. Проте проблема не зникла і досі.

Тимур Ткаченко заявив, що дав доручення провести аудит щодо доступності укриттів у Києві та напрацювати відповідний алгоритм реагування у випадку неможливості потрапити до укриття. Крім цього, він розпорядився налагодити негайне інформування заявників, які скаржаться на стан укриттів.

Фото: Суспільне Житомир

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Опубліковано: 05 січня 2025
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