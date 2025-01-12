“Київська перепічка” може стати нематеріальною культурною спадщиною України

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Наталія Габрух
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Київський міський центр народної творчості та культурологічних досліджень готує відповідний пакет документів для надання “Київській перепічці” статусу нематеріальної культурної спадщини України.

Про це йдеться на сторінці Центру у соцмережах.

Там зазначають, що “Київська перепічка” є культовим столичним брендом та об’єктом великої кількості мемів, цитувань та спроб скопіювати.

Амбасадоркою надання “Київській перепічці” статусу НКС стала акторка, режисерка, громадська діячка Ірма Вітовська-Ванца. Вона створила моновиставу “Київська перепічка” у співпраці з відомою драматургинею Наталією Ворожбит. Перепічка виступає повноправним “персонажем” вистави.

На прем’єрі вистави директор Київського міського центру народної творчості та культурологічних досліджень Федір Баландін оголосив про початок процесу надання статусу НКС для “Київської перепічки”.

“Попереду — “паперові процеси”, але головне — визнання ідеї мистецько-культурною спільнотою”, — йдеться у дописі.

Фото: Андрій Проць

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Опубліковано: 12 січня 2025
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