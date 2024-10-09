У центрі Києва відкрили мініскульптуру київської перепічки: фото

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Ірина Маймур
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У центрі Києва відкрили мініскульптуру київської перепічки. Це вже 45-а скульптура, встановлена проєктом “Шукай!”.

Про це повідомляє засновниця проєкту “Шукай!” Юлія Бевзенко.

Скульптуру встановили на фасаді будівлі за адресою Богдана Хмельницького, 3, поруч із культовим віконцем, де щодня стоять черги.

Мініатюра зображує перепічку в руці, яка завжди буде теплою завдяки вбудованому нагрівнику. Прикмета скульптури: “Хто перепічки торкнеться, довголіття набереться”.

“Перепічка — славетна сосиска в тісті, найдавніший київський стрітфуд — продається вже 38 років й входить у всі можливі путівники для гостей Києва. У черзі на Богдана Хмельницького, 3, стояв чи не кожен киянин. Віконечко, черга біля нього, рука, яка видає перепічку, — символи того, що все буде добре, що Київ живе!”, — розповідає Юлія Бевзенко.

За словами директора ТОВ “Українська перепічка” Антона Грищенка, скульптура – це перший вихід перепічки в публічну площину з моменту відкриття у 1986-му.

Мапу всіх мініскульптур проєкту “Шукай!” можна подивитися за посиланням.

Фото: Андрій Проць

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Опубліковано: 09 жовтня 2024
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