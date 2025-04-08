Бондаренко йде з посади секретаря Київради через земельний скандал. Хто може його замінити?
Секретар Київради Володимир Бондаренко написав заяву про звільнення.
Це сталося після того, як депутати не підтримали його відставку під час позачергового засідання, повідомив Віталій Кличко.
“До цього я відсторонив його від підготовки і ведення засідань. І роблю це сам – як міський голова”, – написав Кличко.
Зрештою, після поданої заяви депутати підтримали добровільне припинення повноважень Бондаренка. "За" проголосував 81 обранець, пише Суспільне.
Нагадаємо, що Бондаренко фігурує у розслідуванні щодо схем незаконного заволодіння земельними ділянками в столиці. Журналісти Bihus.Info оприлюднили записи, на яких посадовці КМДА та депутати Київради обговорюють деталі оборудок. Серед голосів на записах присутній голос і самого Бондаренка, якого називають "Джеймс Бонд" або "Вова". Наразі у справі він фігурує в ролі свідка і не має підозри від НАБУ.
За інформацією видання ҐРУНТ, наразі розглядають кількох кандидатів на посаду нового секретаря. Це:
- Дмитро Білоцерковець — співголова фракції “УДАР”;
- Андрій Странніков — депутат від фракції “УДАР”, член бюджетної комісії Київради;
- Володимир Прокопів — заступник Віталія Кличка, якого у жовтні 2023 року було відсторонено від обов’язків після розслідування Bihus.Info.
Раніше ми писали, що на початку лютого НАБУ та САП провели операцію “Чисте місто”, викривши столичних посадовців, причетних до корупційних схем у земельній та бюджетній сферах. За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки, оформлювали на підставних осіб право власності на неіснуючі будівлі, а потім через міськраду отримували право користування землею без проведення аукціонів. 7 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи підозрюваним.
Фото: КМДА