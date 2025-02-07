У Київраді та КМДА організували схему із привласнення землі на суму понад 94 млн грн: подробиці

У Києві правоохоронці викрили та припинили схему заволодіння цінною столичною землею під забудову. Її організатори взяли під повний контроль процедури ухвалення місцевою владою рішень про надання прав на землю.

Про це повідомили у НАБУ.

Серед підозрюваних:

ексдепутат Київради, керівник злочинної організації;

заступник голови Київської міської державної адміністрації;

голова та член постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати Київради;

перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;

четверо інших осіб.

Всього затримано 7 учасників злочинної організації, а про підозру повідомлено 10 особам. За даними слідства, учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів.

Зазначається, що депутати Київради та посадовці КМДА, частина з яких входила до злочинної організації, а деякі перебували під її впливом, забезпечували ухвалення рішень про надання відповідних прав на землю, за що одержували неправомірну вигоду у вигляді коштів та об’єктів нерухомості. Водночас ухвалення таких рішень перебувало під повним контролем учасників злочинної організації: "потрібні" особи отримували права на землю, а решта стикалась зі штучними перешкодами та мусила звертатись до учасників злочинної організації по допомогу.

Керівник злочинної організації мав значний вплив на процеси всередині Київради та КМДА, як-от дії посадовців, призначення на високі посади лояльних осіб, звільнення підконтрольних службовців, виділення бюджетних коштів в інтересах злочинної організації тощо. Він також підтримував зв’язки з широким колом впливових осіб, серед яких заступники голови КМДА, депутати, голова земельної комісії КМР та інші. Центр ухвалення рішень, зокрема у земельній сфері, перемістився з Хрещатика, 36 в іншу будівлю, де питання "вирішувались" за участю міських топпосадовців та інших впливових осіб.

Для приховування своєї діяльності учасники злочинної організації використовували спеціальні термінали мобільного зв’язку, псевдоніми, контрспостереження та інші дії, спрямовані на уникнення відповідальності. У результаті діяльності злочинної організації протягом 2023-2024 років з власності територіальної громади Києва незаконно виведено землю у центрі міста вартістю 11,6 млн грн, чим завдано збитків на цю суму.

Водночас, вдалося запобігти заволодінню ще шістьма земельними ділянками у столиці загальною вартістю 83,7 млн грн. Крім того, викрито спробу через погрози та штучні перешкоди змусити приватне підприємство припинити законну діяльність з торгівлі та надання в оренду торговельних приміщень в одному з районів столиці з метою заволодіння для подальшої забудови земельної ділянки цього підприємства.

Також зафіксовано пропозицію неправомірної вигоди у розмірі 100 000 доларів США члену земельної комісії та депутатці Київської міської ради за зловживання нею своїми повноваженнями та впливом в інтересах злочинної організації.

Раніше ми писали, що міська влада через "туалетну схему" передала земельну ділянку у Голосіївсьому районі, оточенню колишнього міського голови Києва Леоніда Черновецького, під забудову.

Фото: КМДА, НАБУ