Кличко анонсував масові звільнення в КМДА після розслідування Bihus.Info про земельну корупцію

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на розслідування Bihus.Info щодо масштабних схем із заволодіння столичною землею.

Він заявив про звільнення низки керівників комунальних підприємств і чиновників КМДА, а також анонсував перевірку всіх земельних ділянок, що фігурують у матеріалах журналістів та НАБУ.

За словами Кличка, найближчим часом звільнять:

директора “Київського інституту земельних відносин” Ігоря Долинського;

директора “Спецжитлофонду” Володимира Шарія;

директора “Фінансова компанія “Житлоінвест” Віктора Погребного;

заступника директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина;

генерального директора “Київзеленбуду” Юрія Бахмата;

першого заступника генерального директора “Київзеленбуду” Олексія Лукаша;

заступника начальника управління капітальних вкладень комунального обʼєднання Олександра Гору.

Кличко наголосив, що звільнення – це лише перший етап, і перевірки тривають. У найближчому майбутньому можливі нові кадрові рішення та масштабна реорганізація у сфері земельних відносин і містобудування.

Міський голова доручив перевірити всі документи щодо землевідведень, які фігурують у матеріалах розслідування. Якщо буде виявлено порушення, відповідні рішення скасують. Крім того, в КМДА вже готують пакет рішень, які унеможливлять подібні зловживання у майбутньому. Для цього планується закрити прогалини в законодавстві та змінити процедури розподілу землі.

Також Кличко повідомив про підготовку звернення до Верховної Ради. Київська влада хоче, щоб парламент врегулював у законі співвідношення площі земельних ділянок до об'єктів нерухомості, які на них розташовані.

Розслідування Bihus.Info ґрунтується на матеріалах НАБУ, яке у лютому презентувало результати операції “Чисте місто”. Журналісти отримали доступ до записів розмов депутатів Київради, чиновників КМДА та інших осіб, які працювали на так званого “смотрящого за Києвом” Дениса Комарницького.

Попри відсутність офіційного зв’язку з міською владою, Комарницький, за даними розслідування, давав вказівки чиновникам щодо розподілу столичних земельних ресурсів та реалізовував корупційні схеми.

У межах цієї справи Кличко вже звільнив заступника голови КМДА Петра Оленича, заступника директора “Спецжитлофонду” Юрія Леонова і заступника керівника “Київблагоустрою” Олексія Мушту. Депутат Київради і голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора “Інженерного центру”.

Раніше ми писали, що на початку лютого НАБУ та САП провели операцію “Чисте місто”, викривши столичних посадовців , причетних до корупційних схем у земельній та бюджетній сферах. За даними слідства, учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки, оформлювали на підставних осіб право власності на неіснуючі будівлі, а потім через міськраду отримували право користування землею без проведення аукціонів. 7 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи підозрюваним.

Фото: Київрада