ЦУМ презентував артвітрини про занурення у внутрішній світ від ілюстраторки Марії Фої: фото

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Ірина Маймур
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У київському ЦУМі презентували нові сезонні вітрини, над якими працювала ілюстраторка Марія Фоя.

Темою інсталяцій стала вода як символ занурення у внутрішній світ.

Кожна із семи вітрин — окрема метафора стану чи процесу, через який проходить людина, коли намагається повернутись до себе. Вони мають назви "Занурення", "Початок подорожі", "Пошук", "Політ", "Дивитись усередину", "Споглядання" та "Повернення". Роботи виконані у форматі диджитал-ілюстрацій із використанням об’ємних елементів, глибоких синіх кольорів та світлових ефектів.

"Я хотіла створити простір, який не кричить, а говорить дуже тихо. Без нав’язаних посилань — тільки символи, які кожен зчитує по-своєму", — розповідає Марія Фоя.

На вітринах зображені мешканці морських глибин: восьминоги, медузи, риби, мушлі та скати. Над водою кружляють мартини.

Марія Фоя — відома ілюстраторка, яка співпрацювала з The New York Times, The Guardian Weekly, Die Zeit, Adobe, Moleskine Foundation та іншими міжнародними медіа й брендами.

Фото: ЦУМ

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Опубліковано: 29 квітня 2025
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