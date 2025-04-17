Українка здобула премію American Illustration за ілюстрацію для The New York Times

Українська ілюстраторка Женя Полосіна стала переможницею 44-ї премії American Illustration.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

У грудні 2024 року в The New York Times вийшло есе політолога Раяна Менона, присвячене можливим сценаріям завершення війни в Україні. Колаж українки доповнив цю публікацію.

На ілюстрації мисткині зображено трьох чоловіків, які дивляться на задимлений краєвид із палаючими будинками та церквою.

“На жаль, аналіз та прогнози на закінчення війни в Україні досі актуальні і продовжуються через три місяці. Підозрюю, що це не скоро втратить актуальності”, — написала мисткиня.

У 2023 році Женя Полосіна разом з Анною Іваненко вона стала лауреаткою премії “Книжкового Арсеналу” за книжковий дизайн документального коміксу “Блекаут. Хроніки нашого життя під час війни Росії проти України”. Полосіна також є співзасновницею студії "Сері/граф", де працює в техніках шовкодруку, монотипії та гравюри.

Фото: Instagram Жені Полосіної; “Книжковий Арсенал”