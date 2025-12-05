«Аватар 3», «Ножі наголо», «Сентиментальна цінність»: 10 фільмів грудня

«Сентиментальні цінність»

Дата виходу: 4 грудня

Режисер: Йоакім Трієр

Після багатьох років нарізно Нора та Агнес погоджуються зустрітися з батьком, режисером Густавом, який покинув родину. Намагаючись відновити стосунки, він пропонує Норі головну роль у своєму новому фільмі, який планує знімати в їхньому старому будинку. Та відмовляється, Густав наймає голлівудську акторку, а розпочаті зйомки стають фоном для родинних суперечок і болючих спогадів та примирення.

Режисер Йоакім Трієр створив делікатну, зворушливу історію про поколіннєві травми, пам’ять і творчість. На Каннському кінофестивалі «Сентиментальна цінність» отримала Гран-прі та кількахвилинні овації та стала фаворитом в оскарівській кампанії.

«Вічність»

Дата виходу: 4 грудня

Режисер: Девід Фрейн

Після смерті Ларрі опиняється у чистилищі — місці, яке радше нагадує корпоративний офіс із тисячами працівників, де в кожного померлого є свій координатор. Роль останнього полягає в тому, щоб допомогти людям визначитися, як провести вічність у засвітах.

Але не встигнувши вирішити, як Ларрі планує відпочивати в раю, до нього приєднується його дружина Джоан, теж нещодавно померла. Здавалося б, план як провести вічність є, але тут з’являється перший чоловік Джоан, Люк — і все йде шкереберть.

До речі, сценарій фільму очолив «Чорний список» 2022 року, куди потрапляють найкращі нереалізовані сценарії Голлівуду.

«Джей Келлі»

Дата виходу: 5 грудня

Режисер: Ноа Баумбах

Джей Келлі — одна з останніх зірок нового Голлівуду, чия кар’єра добігає кінця. Після того, як молодша донька відмовляється провести з ним останні канікули перед навчанням в Європі, його наздоганяє питання: чи прожив він життя так, як хотів, чи занадто довго жив ролями вигаданих персонажів?

Вирішивши знайти порозуміння з донькою, він відправляється за нею в Італію, щоб зрозуміти, що життя — не знімальний процес на майданчику, і другого дублю не буде.

«Жодного вибору»

Дата виходу: 11 грудня

Режисер: Пак Чхан Ук





Новий фільм автора культового «Олдбою» — дотепна та смілива сатира на жорстокий світ пізнього капіталізму. Менеджер паперової фабрики Ман Су після 25 років на посаді раптово залишається без роботи. Відчай переростає у радикальний план позбутися конкурентів у вузькій професійній сфері, щоб створити для себе «ідеальне» місце.

«Гаряча штучка»

Дата виходу: 11 грудня

Режисер: Джастін Келлі

Софі — корпоративна акула, бізнес-леді, контрол-фрік. Знаючи, що за гроші можна купити багато чого, вона проводить ніч (а потім і римські канікули) з молодшим за неї офіціантом Елліотом. Але коли вона награється, не награється він. Так Софі з мисливиці перетворюється на здобич, а недовга інтрижка стає приводом для одержимості та переслідувань.

«Аватар: Вогонь і попіл»

Дата виходу: 11 грудня

Режисер: Джеймс Кемерон

Третю частину саги знімали одночасно з другою, «Шляхом води», — це мав бути один фільм, але режисер Джеймс Кемерон зрозумів, що матеріалу вистачить на дві стрічки.

Цього разу інопланетянам на’ві доведеться вступити в бій не тільки з колонізаторами з Землі, а й войовничим племенем манґкван, мешканцями вулканічних земель.

«Ножі наголо: Прокинься, покійнику»

Дата виходу: 12 грудня

Режисер: Раян Джонсон

Детектив Бенуа Блан приїжджає в темне, майже готичне містечко. Сюди його привела справа вбивства монсеньйора Джефферсона Вікса, якого знайшли мертвим одразу після прибуття молодого священника Джада.

Прем’єра стрічки відбулася на кінофестивалі в Торонто, де критики відзначили, що третя частина — найатмосферніша з усіх.

«День койота»

Дата виходу: 18 грудня

Режисер: Колін Мініхан

Молоде подружжя переїжджає на Голлівудські пагорби в пошуках спокою та нового старту, але натомість опиняється в епіцентрі лісової пожежі. До всього додаються загнані полум’ям у пастку місцеві койоти, які атакують усе на своєму шляху.

«Анаконда»

Дата виходу: 25 грудня

Режисер: Том Гормікен

Двоє друзів дитинства, Даг і Гріфф, мріють створити рімейк культової «Анаконди» 1997 року. Без бюджету та досвіду, але з великою любов’ю до оригіналу, вони намагаються зняти «чесний» фільм у джунглях. Проте пригоди виходять з-під контролю, коли на майданчик виходить справжня гігантська анаконда.

Режисер Том Гормікен створює метакомедію, яка є одночасно рімейком, пародією та любовним листом до старого голлівудського «трешу». А Джек Блек і Пол Радд грають людей, які хотіли втекти від рутини, але отримали шанс перевірити себе на міцність.

«Що знає Маріель»

Дата виходу: 25 грудня

Режисер: Фрідріх Гамбалек

Усе починається зі шкільної сварки: Маріель отримує ляпаса і разом з ним — здатність чути кожен звук у своєму домі, навіть коли вона не там. І чим більше вона знає, тим менше шансів у неї змиритися з протиріччями батьків, а в батьків — зберегти родину.