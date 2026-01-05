«Служниця», «Марті Супрім» та «Благодать»: 14 прем’єр січня

Тімоті Шаламе відстоює право настільного тенісу на статус великого спорту, Сідні Суїні рятується від багатих білих людей, а Паоло Соррентіно знову розмірковує про меланхолійну італійську душу. Більше про нове кіно січня — в добірці БЖ.

«Острови»

Дата виходу: 1 січня

Режисер: Ян-Оле Ґерстер



Том, колись без п’яти хвилин професійний спортсмен, змушений давати уроки тенісу туристам на карибському острові Фуертевентура.

Невдачу в спортивній кар’єрі він приглушує алкоголем та швидкоплинними курортними романами, допоки не з’являється Анна — жінка, яка приїздить на острів із чоловіком і дитиною. Між ними виникає дивний зв’язок, сповнений напруги й недомовленості. Невдовзі чоловік Анни безслідно зникає, і Том стає головним підозрюваним.

«Служниця»

Дата виходу: 1 січня

Режисер: Пол Фіг



Після життя в автівці та нескінченних відмов у роботі пропозиція працювати служницею в маєтку родини Вінчестерів здається для Міллі порятунком. Ніна, Ендрю та їхня донька Сесілія нагадують сім’ю з обкладинки глянцю, але, як водиться в великих маєтках, тут забагато скелетів у шафах.

«Дурна вдача»

Дата виходу: 1 січня

Режисер: Азіз Ансарі



Янгол-охоронець Габріель вирішує втрутитися в людські життя, коли бачить, як працьовитий, але бідний Ардж ледве зводить кінці з кінцями, тоді як його роботодавець Джефф купається в розкоші. Янгол міняє їх місцями, сподіваючись довести, що гроші не гарантують щастя. Але експеримент швидко виходить з-під контролю: янгол втрачає крила, а Ардж — не поспішає відмовлятися від нового статусу.

«Звук падіння»

Дата виходу: 4 січня

Режисерка: Маша Шилінскі



Альма, Еріка, Анґеліка та Ленка живуть на одній фермі, але в різних епохах — в часи Німецької імперії, Третього рейху та соціалістичної НДР. Одна й та сама ферма стає свідком розламу старих епох і утворення нових, а історія чотирьох жінок перетворюється на сагу про транспоколінську травму та історичну пам’ять.

«Випробувальний термін»

Дата виходу: 8 січня

Режисерка: Ірина Громозда



Поліна, донька багатого бізнесмена, залишається без батьківської підтримки. Вона влаштовується в рекламну агенцію і одразу претендує на посаду, яку прагне отримати її колега Роман. Протягом випробувального терміну їм доводиться змагатися, але поступово суперництво змінюється симпатією.

«7 бажань»

Дата виходу: 8 січня

Режисер: Мітя Шмурак



Ще одна українська комедія. Олександр отримує шанс на роботу мрії, однак замість кар’єрного прориву опиняється посеред абсурдних подій. Їжа перетворюється на святкові смаколики, колеги вважають його поліцейським, за ним бігає дивакуватий пес, а колишня однокласниця-зірка раптово в нього закохується. Причина всьому — невдало загадане бажання до Святого Миколая.

«28 років по тому: Храм кісток»

Дата виходу: 15 січня

Режисерка: Нія ДаКоста



Зараз буде важкувато. Сюжет, який немає сенсу переказувати, якщо ви не дивилися «28 років по тому», а перед цим «28 днів по тому» та «28 тижнів по тому». Так, високий поріг входу. Скажемо тільки, що це сага про постапокаліптичну Англію, створену режисером Денні Бойлом і сценаристом Алексом Ґарлендом.

«Марті Супрім: Геній комбінацій»

Дата виходу: 15 січня

Режисер: Джош Сафді



Спортивна драма натхненна історією гравця в настільний теніс Марті Райсмана. Нью-Йорк 1950-х, харизматичний пройдисвіт і авантюрист Марті Маузер мріє стати професійним гравцем, попри висміювання американцями тенісу і шпильки про те, що гра з ракетками не може вважатися великим спортом.

Роль Маузера була написана спеціально для Тімоті Шаламе, який сам виконував трюки та роками займався з тренерами. А сам фільм став найдорожчим проєктом студії A24 із бюджетом $70 мільйонів.

«Сайлент Гілл: Повернення»

Дата виходу: 22 січня

Режисер: Крістоф Ганс



Екранізація другої частини культової ігрової серії повертає до франшизи режисера Крістофа Ганса. Отримавши таємничого листа, Джеймс вирушає до містечка Сайлент Гілл в надії знайти зниклу дружину. Натомість він опиняється в місті, де туман приховує жахливих істот, а межа між реальністю та кошмаром поступово стирається.

«Книжкові пригоди»

Дата виходу: 22 січня

Режисер: Нґо Тхе Чау



Карл, мовчазний продавець книгарні, щодня розносить замовлення клієнтам. Упорядкований світ чоловіка змінюється, коли на його шляху з’являється дев’ятирічна Шаша, яка наполегливо проситься стати його помічницею. Дівчинка поступово завойовує довіру книголюбів і допомагає Карлові знову відкритися людям. Зворушлива екранізація бестселера Карстена Себастьяна Хенна розповідає про силу книжок, несподівану дружбу та другі шанси, які приходять тоді, коли їх найменше чекають.

«Вічник»

Дата виходу: 22 січня

Режисер: Іван Ніколайчук

Екранізація роману Мирослава Дочинця «Вічник. Сповідь на перевалі духу», над якою працювали понад 12 років, розповідає про Андрія Ворона — карпатського мудреця, який на 104-му році підсумовує своє життя. Історія людини, що пройшла крізь ключові події ХХ століття, пережила війни, демонтаж імперій, депортацію до Сибіру, крах Карпатської України, але попри історичні катаклізми зберегла власне внутрішнє світло.

«Самотник»

Дата виходу: 29 січня

Режисер: Рік Роман Во



Майкл Мейсон мешкає самотиною на віддаленому острові біля берегів Шотландії, намагаючись забути минуле. Зазвичай, коли кажуть, що герой намагається забути минуле, мається на увазі невдале кохання, розлучення чи смерть близької людини. Мейсону доводиться забути багато, багато смертей. Він — колишній професійний кілер.

Він веде життя відлюдника, але порятунок місцевої дівчинки Джессі все змінює: герой фільму випадково видає своє місце схованки і тим самим стає здобиччю всіх, хто хоче поквитатися.

«Благодать»

Дата виходу: 29 січня

Режисер: Паоло Соррентіно



Фільм-відкриття Венеціанського кінофестивалю 2025 року. Маріано де Сантіс, колишній юрист, нині президент Італії, відомий як Залізобетон, стоїть перед важким вибором: чи підписувати документ про легалізацію евтаназії та помилування двох жорстоких убивць. Та найболючіше навіть не це: Сантісу не дає спокою інше — ким був коханець його покійної дружини?

«Альфа»

Дата виходу: 29 січня

Режисерка: Жюлія Дюкурно

1980-ті, 13-річна Альфа живе з матір’ю-лікаркою у світі, охопленому загадковою епідемією. Хвороба паралізує людей, буквально перетворюючи їх на застиглі статуї. Коли дівчина одного разу повертається додому з татуюванням, мати починає боятися, що донька в тату-салоні могла заразитися вірусом.

Новий фільм авторки боді-горорів «Сире» та «Титан» став для Дюкурно найособистішим. В улюбленому жанрі, поєднуючи жах перед власним тілом із родинною драмою, режисерка осмислює атмосферу страху, що супроводжувала перші роки епідемії ВІЛ / СНІДу.