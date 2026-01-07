«Бріджертони», «Індустрія» та «Лицар семи королівств»: 11 серіалів січня

Світ охоплює вірус, який робить інфікованих… вродливими. Психотерапевт вирішує казати клієнтам жорстоку правду замість того, щоб марципанитися. Агент МІ6 вирушає в Колумбію. А самопроголошений лицар — у подорож за титулом. Зібрали перелік найцікавіших серіальних новинок місяця.

«Його і її»

Дата виходу: 8 січня



Невелике містечко американського Півдня. Посеред лісової дороги на капоті спорткару знаходять убиту жінку. Під час пресконференції з приводу вбивства репортерка питає детектива Джека Гарпера, чи правда, що він знав жертву особисто. Гарпер реагує схвильовано — не тільки через суть питання, а й через те, що журналістка — його колишня дружина Анна Ендрюс.

Паралельно вони вестимуть незалежні розслідування, підозрюватимуть одне одного і натикатимуться на непроговорені травми шлюбу.

«Пітт» (2 сезон)

Дата виходу: 8 січня



У «Пітт» — медичну драму про виснажливу роботу лікарів у клініці Піттсбурга — утрамбовано стільки матеріалу, що, здається, цього палива вистачить на кілька місяців серіального часу, хоча події розгортаються протягом усього 15 годин. У другому сезоні дотримано тієї самої формули: камера слідуватиме за працівниками перенавантаженої і недоукомплектованої лікарні протягом Дня незалежності США.

«Нічний адміністратор» (2 сезон)

Дата виходу: 11 січня



Після успіху екзотичного шпигунського серіала, заснованому на романі колишнього шпигуна Джона ле Карре, шоуранери взяли десятирічну паузу. Продовження виходить за межі роману й пропонує історію, написану сценаристом Девідом Фарром. Сюжет такий: Джонатан Пайн, колишній військовий, котрий в першому сезоні працював під прикриттям готельного портьє в Єгипті, зараз перебрався до лондонського офісу MI6. Кабінетне життя швидко закінчується: нове завдання веде його до Колумбії з її тіньовим ринком зброї та наркокартелями.

«Індустрія» (4 сезон)

Дата виходу: 11 січня



«Індустрія» — це свого роду «Спадкоємці» та «Мільярди» для мілленіалів. Після поглинання компанії Pierpoint & Co герої, які будували кар’єру в лондонському інвестиційному банку, змушені починати з нуля, опановуючи нові ієрархії та правила гри. Четвертий сезон розширює масштаби серіалу, виходячи за межі класичного банкінгу й занурюючись у фінтех і боротьбу за політичний вплив.

«Перехоплений рейс» (2 сезон)

Дата виходу: 12 січня



Сем Нельсон — корпоративний перемовник: у випадку, коли будівлю захоплюють грабіжники, а управління літаком перехоплюють терористи, вам до нього. Нельсон опиняється в Берліні, намагаючись вийти на слід організатора захоплення літака, але потрапляє в іншу халепу: сідає в метро, де в потяг закладена бомба. Ситуацію ускладнює те, що й німецька поліція, і британські спецслужби починають підозрювати самого Сема.

«Сім циферблатів Агати Крісті»

Дата виходу: 15 січня



1925 рік, сер Освальд та леді Кут винаймають заміський маєток, запрошують гостей і вирішують пожартувати над одним з них — Геррі Вейдом, який має звичку надмірно спати. Вони заводять вісім будильників, але жартівливий задум обертається трагедією: Вейда знаходять мертвим у ліжку. Тож до маєтку приїздить розслідувачка молода аристократка Ейлін Бандл.

«Лицар семи королівств»

Дата виходу: 18 січня



Одна з найочікуваніших прем’єр року і ще один проєкт в орбіті «Гри престолів». Цього разу — в несподівано камерному жанрі. Події розгортаються за сто років до саги Льоду та Полум’я та після «Дому драконів» — у часи, коли Таргарієни ще правлять Вестеросом, але вже без зниклих драконів.

Самоназваний лицар без титулу й статків сер Дункан Високий мандрує королівствами, аби здобути собі честь та заробити грошей. Його супроводжує випадковий зброєносець Егг, який приховує значно більше, ніж здається на перший погляд, аж до свого стосунку до королівської династії.

«Краса»

Дата виходу: 21 січня



Новий проєкт Раяна Мерфі заснований на графічному романі Джеремі Хауна та Джейсона Херлі. Світом розповсюджується вірус, який, здається, йде тільки на користь людству: усі інфіковані стають… красивішими. Допоки це не призводить до самозапалення. Коли супермоделі починають помирати за загадкових і жорстоких обставин, у справу втручаються агенти ФБР.

«Викрадення»

Дата виходу: 21 січня



Зара працює в інвестиційній компанії пенсійного фонду Lochmill Capital. Одного разу, прийшовши на роботу, вона стає заручницею пограбувальників та змушена виконувати їхні накази, аби вижити. Коли пограбування завершується, за справу береться детектив Різ — лудоман з великими боргами, який, здається, знає про злочин більше, ніж звітує в рапортах.

«Правдива терапія» (3 сезон)

Дата виходу: 28 січня



Ще в першому сезоні психотерапевт Джиммі, втративши дружину, вирішив говорити клієнтам правду «в лоб», уникаючи звичних евфемізмів. На диво, метод спрацював краще за ввічливу терапію, хоч і не без курйозів.

«Бріджертони» (4 сезон)

Дата виходу: 29 січня (перша частина)



У четвертому сезоні камера прискіпливіше слідкує за Бенедиктом — другим сином родини, харизматичним денді, митцем і затятим парубком. На маскарадному балі він закохується в загадкову Срібну Леді, не підозрюючи, що за цим образом ховається служниця Софі Бек, дівчина з гострим розумом і чітким планом, як піднятися соціальними сходами.