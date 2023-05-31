Поліція викрила ще дев'ятьох киян, які знімали роботу ППО під час повітряних атак

Поліція встановила особи дев'ятьох мешканців Києва, які знімали і поширювали в соцмережах роботу ППО під час повітряної атаки рф проти України. Їх передали СБУ, повідомляє пресслужба Нацполіції.

Ними виявилися сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Зйомками та публікаціями відео вони могли розкрити специфіку роботи ППО.

"Усіх їх було доставлено до відділів поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та вони надали пояснення. Наразі їх передано співробітникам Служби безпеки України для з’ясування усіх обставин", – йдеться у повідомленні.