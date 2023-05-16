Найщільніша за час війни атака на Київ: уламки по всій столиці і троє потерпілих

У ніч проти 16 травня росіяни атакували Київ із різних видів зброї. Обстіл був винятковим за щільністю — максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

У Києві уламки впали в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах міста.

Відомо, що в Солом’янському районі на місці падіння уламків спалахнули 4 автобуси та гараж загальною площею 200 кв. м. Займання ліквідували.

За повідомленням Віталія Кличка, уламки впали й на територію Київського зоопарку. Пошкодило зелені насадженн, але загорянь не було. Ніхто зі співробітників і тварин не постраждав, але останні дуже налякані звуками. Наразі в зоопарку проводять антистресові заходи.

Мер Києва повідомляв про трьох потерпілих у Соломʼянському районі, водночас у військовій адміністрації міста зазначили, що інформації про постраждалих немає.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, рф атакувала Україну з північного, південного та східного напрямів 18 різними ракетами повітряного, морського та наземного базування. Окупанти випустили шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», девʼять крилатих ракет «Калібр» і три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).

Також ворог атакував ударними дронами Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня.

Усі 18 ворожих об’єктів знищила українська ППО.

Як повідомив в етері телемарафону Юрій Ігнат, усі ракети «Кинджал» були спрямовані саме в бік столиці.

Раніше ми писали, що в Києві вже працює ізраїльська система попередження про ракетний удар.

Фото: ДСНС