СБУ знайшла київських блогерів, які опублікували відео з роботою ППО під час атаки на місто

СБУ встановила особи шістьох мешканців Києва, які поширили відео з роботою сил ППО під час масованої атаки рф у ніч на 16 травня .

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ніч на 16 травня кияни зняли роботу українських сил ППО та виклали фото та відео в Telegram та Instagram.

Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО.

«За лічені хвилини ці відео «підхопили» численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них – інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора», – зазначають у службі безпеки.

СБУ опублікувала відео з публічними вибаченнями людей, які знімали роботу сил ППО. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Також кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української ППО. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох київських комерційних структур.

При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола «користувачів», які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Youtube.

У разі встановлення вини, їм загрожує до 8 років ув’язнення.