8 фотографів, які знімають війну в Україні

Українські фотографи навіть ті, які раніше знімали весілля чи займались власним бізнесом, після повномасштабного вторгнення взяли камери до рук, щоб фіксувати військові злочини росіян та життя українців в умовах війни.

Вони їдуть у зону бойових дій та одними з перших потрапляють на деокуповані території, щоб світ побачив життя в Україні, як воно є після приходу російських загарбників.

Фотограф-документаліст Євген Малолєтка здобув широку популярність завдяки світлинам з блокадного Маріуполя. Саме завдяки його фото Україна та весь світ смогли дізнатись про звірства росіян під час вторгнення і окупації міста, зокрема, про наслідки бомбардування пологового будинку.

Редакція видання Guardian вибрала українця Євгена Малолєтку найкращим фотографом 2022 року. Також він став одним з лауреатів міжнародної фотопремії World Press Photo й отримав Пулітцерівську премію у 2023 році.

Сам фотограф родом із Бердянська. У 2013−2014 році Малолєтка висвітлював події Революції Гідності. Під час зйомок на Банковій співробітники Беркута зламали йому руку та розбили об’єктив.

Фоторепортер Associated Press Єфрем Лукацький раніше знімав у гарячих точках Близького Сходу. Тепер іноземні видання публікують його фотографії боротьби України проти російських загарбників.

Лукацький документував бої за Київ, Харків, злочини після окупації Бучі та Ірпеня.

"Є речі і гірші за війну. Боягузтво гірше, зрада гірша, егоїзм гірший", – прокоментував фотограф PEN Україна.

Світлини подружжя Костянтина та Влади Ліберових миттєво облітають соцмережі. До великої війни фотографи знімали історії кохання, портрети та весільні фото. Зараз вони документують та публікують фото, які Instagram блюрить та позначає, як чутливий контент. Це фоторепортажі з Бахмута, околиць Марʼїнки, фото бійців зі шпиталів та стабілізаційних пунктів.

Один зі свіжих фотосетів Ліберових присвячений дітям , які ховаються в київському метро під час чергової ракетної атаки на місто .

Фотокореспондент Мстислав Чернов родом із Харкова. Він як кореспондент The Associated Press і його колеги по агенції Євген Малолєтка і Василіса Степаненко були останніми журналістами в Маріуполі перед його остаточним захопленням росіянами. За висвітлення війни в Україні Мстислав отримав Пулітцерівську премію.

Також він фіксував злочини у деокупованій Бучі, наслідки обстрілів Херсона, лінію фронту на Харківщині. Одним із найзнаковіших фото Чернова стала світлина з палаючим полем пшениці після російських обстрілів.

Мстислав Чернов також раніше висвітлював події Революції Гідності, падіння літака MH-17 та війну у Нагірному Карабаху.

3 червня на фестивалі DocuDays відбулась українська прем’єра фільма Чернова “20 днів у Маріуполі”.

У серпні 2014 року Максим Дондюк задокументував оточення Іловайська разом із Максимом Левіним, Маркіяном Лисейком та Олександром Глядєловим.

Після початку великої війни Максим продовжує знімати у гарячих точках, фотографує постраждалих у шпиталях, робить з дрона знімки зруйнованих сіл та знищеної техніки окупанта.

Фото Дондюка з жінкою, яка тікала з Ірпеня з донькою на руках, потрапило на обкладинку американського Time . Також його знімки публікували Der Spiegel, GEO, Zeit magazine, Stern, Rolling Stone, Bloomberg Businessweek, Liberation та інші світові видання.

Українська фотожурналістка, режисерка та співзасновниця Veterano Brownie Юлія Кочетова вже багато років документує війну в Україні. Її світлини публікували BBC Online, The Guardian, The Telegraph, The Huffington Post, The National Geographic та інші видання.

Фотографка фіксувала наслідки геноциду в Бучі, знімала на звільнених позиціях на Ізюмському плацдармі та на позиціях українських військових на Донеччині.

Український фотограф Петро Батанов публікував знімки із Бахмута, та розповідав, як живуть місцеві жителі у місті під постійними обстрілами. Робив фоторепортажі з розбитої вщент Авдіївки і фотопортрети мешканців Херсонщини. Кожна світлина демонструє життя у війні, як воно є.

Михайло Палінчак – український вуличний і документальний фотограф, фотограф президента України Петра Порошенка та ініціатор спільноти “Українська вулична фотографія” (Ukrainian street photography).

На початку повномасштабного вторгнення він знімав деокуповану Київщину, а пізніше розширив географію на всю Україну.