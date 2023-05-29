Під час ранкової ракетної атаки в метро ховалося понад 40 тисяч киян

У київському метро під час нічної ворожої атаки більше 9 тисяч містян ховалися від обстрілів, а під час ранкової атаки ця цифра зросла до понад 40 тисяч.

Про це повідомили у КМДА.

З 9 тисяч містян, які прийшли вночі у метро, 1120 – діти. Це найбільша кількість людей, яка перебувала вночі на станціях протягом поточного місяця. Під час денного обстрілу столиці у підземці перебувало більше 41 тисячі людей.

Як ми раніше писали, окупанти об 11 ранку вдарили балістичними ракетами по Києву. Всього через 7 годин після нічної атаки.

У ніч проти 29 травня росія здійснила 15-у повітряну атаку на Київ з початку місяця. Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад повітряних 40 цілей.

Фото: ЦТС, КП "Київський метрополітен"