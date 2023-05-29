Під час ранкової ракетної атаки в метро ховалося понад 40 тисяч киян

182
Валерія Гуржий
share share

У київському метро під час нічної ворожої атаки більше 9 тисяч містян ховалися від обстрілів, а під час ранкової атаки ця цифра зросла до понад 40 тисяч.

Про це повідомили у КМДА.

З 9 тисяч містян, які прийшли вночі у метро, 1120 – діти. Це найбільша кількість людей, яка перебувала вночі на станціях протягом поточного місяця. Під час денного обстрілу столиці у підземці перебувало більше 41 тисячі людей.

Як ми раніше писали, окупанти об 11 ранку вдарили балістичними ракетами по Києву. Всього через 7 годин після нічної атаки.

У ніч проти 29 травня росія здійснила 15-у повітряну атаку на Київ з початку місяця. Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад повітряних 40 цілей.

Фото: ЦТС, КП "Київський метрополітен"

Опубліковано: 29 травня 2023
share share
Київський завод «Електронмаш» продали за 121 млн гривень Київський завод «Електронмаш» продали за 121 млн гривень ТРЦ "Магелан" знову виставили на аукціон ТРЦ "Магелан" знову виставили на аукціон На 1,5 га Біличанського лісу хочуть збудувати пожежне депо ДСНС На 1,5 га Біличанського лісу хочуть збудувати пожежне депо ДСНС На конкурсі в Рівному переміг проєкт ЖК із собором від Aranchii Architects На конкурсі в Рівному переміг проєкт ЖК із собором від Aranchii Architects У Львові реставруватимуть балкони у будинках-пам’ятках У Львові реставруватимуть балкони у будинках-пам’ятках Ранкова атака на Київ: уламки впали у кількох районах, є потерпілий Ранкова атака на Київ: уламки впали у кількох районах, є потерпілий Петиція про відбудову дачі-пам’ятки в Пущі-Водиці набрала голоси Петиція про відбудову дачі-пам’ятки в Пущі-Водиці набрала голоси Біля "Житомирської" невідомі підпиляли та готуються знищити 200-річні дуби Біля "Житомирської" невідомі підпиляли та готуються знищити 200-річні дуби
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.