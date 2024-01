Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес

Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для американської співачки й актриси Дженніфер Лопес.

Йдеться про ремікс на пісню Can't Get Enough, який співачка виконала разом із американською реперкою Latto.

У відеороботі використали кадри зі стрічки This is Me Now: A Love Story, у якій грала Джей Ло.

У ролику Джей Ло постає у відвертих образах. Зірка співає про кохання у розкішних апартаментах, гуляє та танцює вулицями міста, опиняється у червоно-білій кімнаті з Latto, спускається в купальнику канатом, а потім танцює на столі і на сцені посеред вулиці.

Нагадаємо, що минулоріч Таню Муіньо зняла кліп для Ленні Кравіца.

Раніше ми писали, що Таню Муіньо зняла кліп для Гаррі Стайлза на пісню Daylight. Українка не вперше працює зі співаком. Його відео As It Was», також зняте режисеркою, потрапило до п’ятірки претендентів на статуетку «Ґреммі» в номінації «Найкраще музичне відео» у 2023 році.

Фото: скриншот з відео