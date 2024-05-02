Стрічка "Довга доба" Алана Бадоєва вийшла на Netflix
Документальна стрічка "Довга доба" режисера Алана Бадоєва стала доступна до перегляду на Netflix.
На Netflix фільм вийшов під назвою "The Hardest Hour", а її прем'єра відбулася 1 травня.
Стрічка створенна із 200 годин хроніки: виживання, супротиву і життя українців під час війни. До створення фільму долучилося 12 тисяч українців, адже весь матеріал був відзнятий ними на їх мобільні телефони. Її телевізійна прем'єра відбулась у другу річницю повномасштабного вторгнення.
Фото: скріншот з фільму
Опубліковано: 02 травня 2024