Стрічка "Довга доба" Алана Бадоєва вийшла на Netflix

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Валерія Гуржий
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Документальна стрічка "Довга доба" режисера Алана Бадоєва стала доступна до перегляду на Netflix.

На Netflix фільм вийшов під назвою "The Hardest Hour", а її прем'єра відбулася 1 травня.

Стрічка створенна із 200 годин хроніки: виживання, супротиву і життя українців під час війни. До створення фільму долучилося 12 тисяч українців, адже весь матеріал був відзнятий ними на їх мобільні телефони. Її телевізійна прем'єра відбулась у другу річницю повномасштабного вторгнення.

Фото: скріншот з фільму

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Опубліковано: 02 травня 2024
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