На Лук'янівці почали розбирати історичну будівлю

У Києві на вулиці Січових Стрільців, 91 почали розбирати будівлю поліцейської дільниці 1902 року будівництва.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов із посилання на депутатку Київради Олену Терещенкота та журналіста Володимира Фомічова.

Триповерховий цегляний будинок було зведено за індивідуальним проєктом архітектора Іполіта Ніколаєва для поліцейської дільниці на Лукʼянівці. Характерною особливістю, а заразом й цінністю цієї будівлі є змінна поверховість вписана в хвилястий рельєф місцевості. Так, з боку вулиці Січових Стрільців вона має два поверхи, а з боку Дмитрівської уже три. У радянський час тут продовжувала бути міліція, а ось в часи незалежності тут розміщувалася податкова, але у 2013 році податківці зʼїхали і будівлею заволодів кіпрський офшор.

З того часу, з будинку зникли двері, вікна та систематично виникали пожежі. Після втручання Київської міської прокуратури та численних депутастких звернень історичну будівлю вдалося повернути місту. Тепер її розбирають завісивши намальованим фасадом.

Раніше ми писали, що попри приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА на Хрещатику, 48 продовжують розбирати пам’ятку архітектури — будинок Целестина Верлє.

Фото: В. Фомічов, О. Терещенко