Українка Таню Муіньо зняла ще один кліп для Гаррі Стайлза

Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп на пісню Гаррі Стайлза Daylight. Оператором відео став українець Микита Кузьменко.

У кліпі співак виступає в ролі одного з артистів циркової трупи: він катається на одноколісному велосипеді, демонструє, як підіймає вагу, їздить верхи та ходить по канату.

«Зроблено з любов’ю творчою командою з України», — підписав Гаррі Стайлз відео на YouTube.

Таню Муіньо не вперше працює з Гаррі Стайлзом. Його відео As It Was», також зняте режисеркою, потрапило до п’ятірки претендентів на статуетку «Ґреммі» в номінації «Найкраще музичне відео» у 2023 році.

Фото: кадр із кліпу Гаррі Стайлза Daylight