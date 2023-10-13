Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Ленні Кравіца

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Ірина Маймур
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Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для американського рок-музиканта Ленні Кравіца.

Оператором відео на пісню TK421 став Микита Кузьменко. Хореографом виступила киянка Марина Кущева.

У кліпі 59-річний артист позує повністю оголеним.

Наразі Ленні Кравіц готує новий альбом. Дванадцята платівка Blue Electric Light вийде 15 березня 2024 року.

Раніше ми писали, що Таню Муіньо зняла кліп для Гаррі Стайлза на пісню Daylight. Українка не вперше працює зі співаком. Його відео As It Was», також зняте режисеркою, потрапило до п’ятірки претендентів на статуетку «Ґреммі» в номінації «Найкраще музичне відео» у 2023 році.

Фото: кадр із кліпу

Опубліковано: 13 жовтня 2023
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