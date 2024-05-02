На Київщині у приватну власність віддали частину лісу, яка коштує 10 млн гривень

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Валерія Гуржий
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На Київщині посадовці сільради незаконно віддали у приватну власність гектар лісопарку вартістю 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Відомо, що колишній голова сільради достовірно знав, що землі належать до лісового фонду, але він включив їх до порядку денного сесій щодо передачі у приватну власність. Наразі підозрюваними у цій справі є колишній голова сільради, землевпорядник, голова земельної комісії та інженер-землевпорядник.

Під час обшуків за місцями їх проживання й роботи виявили незаконно оформлені документи щодо виділення та перепродажу лісового фонду Київщини, а також листування в мобільних телефонах та інші докази вчинення злочину. На незаконно виділені земельні ділянки з лісового фонду наклали арешт.

Раніше ми писали, що кияни вимагають від влади зберегти від забудови Китаївський археологічний комплекс.

Фото: Unsplash\Imat Bagja Gumilar

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Опубліковано: 02 травня 2024
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