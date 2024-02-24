The New Yorker створив документальну стрічку про українську TikTok-блогерку та біженку

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Наталія Габрух
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Американське видання The New Yorker створило документальну стрічку Following Valeria, яка розповідає про українську TikTok-блогерку та біженку Валерію Шашенок.

Про це пише The New Yorker.

Коли російські бомби вдарили по Україні два роки тому, Валерія Шашенок, сховалася з батьками в підвалі в Чернігові. Щоб відволіктися, Валерія зняла серію відеороликів у TikTok, включаючи відео із бомбосховища. Вона задокументувала подробиці свого життя в сховищі — готувала їжу на плиті, каву за допомогою паяльної лампи — а під час вилазок на вулицю знімала зруйновані будівлі та вибухові ями.

Концепція фільму народилася, коли режисерка Нікола Феґґ відкрила для себе ці відеоролики в інтернеті. “Я не могла зрозуміти, звідки береться її гумор”, – поділилася враженнями Феґґ. З цього запитання й почалась розробка документальної стрічки, зазначає вона. За словами режисерки, найбільш привабливою була “межа між інфлуенсером і біженцем”.

Значна частина кадрів стрічки відбувається у ритмі швидкісного потяга або валізи, що котиться поки героїня з мобільним телефоном в руках дивиться на пейзажі, що змінюють один одного, або ж блукає чужими вулицями, як розповідають у The New Yorker.

У стрічці також зафіксовано, як героїня виступає в Європейській комісії, бере участь у демонстраціях та використовує свої соцмережі для підтримки України.

Раніше ми писали, що в Україні презентували серіал про українських захисниць: коли і де дивитися першу серію.

Фото: скриншот з відео на YouTube

Плануєте подивитися стрічку?
Опубліковано: 24 лютого 2024
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