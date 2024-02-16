В Україні презентували серіал про українських захисниць: коли і де дивитися першу серію

Презентували трейлер документального серіалу "Військова" до річниці повномасштабного вторгнення. В його основі — історії 8 жінок-воінів, які кожного дня ризикують життям, аби Україна була вільною та незалежною.

Про це повідомляє Film.ua

Він складається з 8 невеликих епізодів, кожен з яких зображує окрему історію жінок, що перебувають на службі Збройних Сил України. Ви дізнаєтеся, як вони прийняли долучитись до війська, яким було їхнє життя до цього, які умови служби, як вони підтримують свій психологічний стан та про проблеми з дискримінацією жінки-військової.

Епізоди будуть виходити на Youtube-каналі Film.ua двічі на тиждень, починаючи з 20-го лютого.