Світлина Андріївської церкви — у п'ятірці кращих на міжнародному конкурсі “Вікі любить пам’ятки”
Світлина Андріївської церкви посіла четверте місце в найбільшому у світі міжнародному фотоконкурсі “Вікі любить пам’ятки” за 2023 рік.
Про це повідомила ГО “Вікімедіа Україна”.
Фото у 2021 році зробив Максим Попельнюх.
Загалом на конкурс подали майже 220 тисяч світлин пам’яток із 46 країн від понад 4700 учасників.
Кандидатами на перемогу були фіналісти національних етапів країн-учасниць, кожна з яких представила до 10 номінантів міжнародному журі.
Найкращою фотографією на думку журі стали "Піраміди Гізи під час виставки “Назавжди тепер". Її зробила Мона Хассан Або-Абда.
Раніше ми писали, що українська фотографка стала учасницею проєкту Енні Лейбовіц Life At Home.
Фото: Maksym Popelnyukh, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons; Mona Hassan Abo-Abda, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons