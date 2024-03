Світлина Андріївської церкви — у п'ятірці кращих на міжнародному конкурсі “Вікі любить пам’ятки”

Світлина Андріївської церкви посіла четверте місце в найбільшому у світі міжнародному фотоконкурсі “Вікі любить пам’ятки” за 2023 рік.

Про це повідомила ГО “Вікімедіа Україна”.

Фото у 2021 році зробив Максим Попельнюх.

Загалом на конкурс подали майже 220 тисяч світлин пам’яток із 46 країн від понад 4700 учасників.

Кандидатами на перемогу були фіналісти національних етапів країн-учасниць, кожна з яких представила до 10 номінантів міжнародному журі.

Найкращою фотографією на думку журі стали "Піраміди Гізи під час виставки “Назавжди тепер". Її зробила Мона Хассан Або-Абда.

Фото: Maksym Popelnyukh, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons; Mona Hassan Abo-Abda, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons