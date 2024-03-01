Українська фотографка стала учасницею проєкту Енні Лейбовіц Life At Home

Українська фотографка Олена Калініченко стала однією з учасників проєкту від ІКЕА й американської фотографки Енні Лейбовіц.

Ініціатива має назву Life At Home, пише The Guardian.

До менторської програми в межах проєкту відібрали шість молодих фотографів із різних країн, зокрема українську мисткиню Олену Калініченко. Митці створювали фотопроєкти, пов’язані із домом і сім’єю.

У своїй серії фото Олена Калініченко показала історію подруги Ані. На одних світлинах дівчина проводить час у домі своєї родини, а на іншій — стоїть на тлі його руїн.

Загалом у проєкті представлено 25 світлин та історій їхніх героїнь і героїв.

Роботи шести митців разом зі знімками Лейбовіц представили під час Паризького тижня моди.

Раніше ми писали, що художник Сергій Майдуков випустив артбук з ілюстраціями життя під час війни.

Фото: Олена Калініченко