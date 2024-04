Українська фотожурналістка Юлія Кочетова стала переможницею World Press Photo 2024

Міжнародний конкурс World Press Photo оголосив цьогорічних переможців за регіонами. У європейському регіоні перемогу здобула українська воєнна фотожурналістка Юлія Кочетова.

На конкурсі відзначили її фотопроєкт “Війна — це особисте” (War is personal). У ньому світлини поєднуються з поезією, аудіокліпами та музикою. Ілюстрації створив Олександр Ком'яхов, музику – Дарія Коломієць.

"Боляче, але вдячна. За всіх, хто дозволили мені розповісти свої історії. За всіх, хто обіймали мене в темні часи і не давали впасти. За всіх, кого я втратила. За всіх, кого я знайшла завдяки цій війні. За всіх українських бійців, які з 2014 року продовжують захищати мене і весь світ від російського вторгнення", — написала фотографка в Instagram.

Українська фотожурналістка Юлія Кочетова вже багато років документує війну в Україні. Її світлини публікували BBC Online, The Guardian, The Telegraph, The Huffington Post, The National Geographic та інші видання. Фотографка фіксувала наслідки геноциду в Бучі, знімала на звільнених позиціях на Ізюмському плацдармі та на позиціях українських військових на Донеччині.

Також у європейському регіоні відзначили німецьку фотографку Йоганну-Марію Фріц. Її робота має назву "Каховська дамба: Повінь у зоні бойових дій" (Kakhovka Dam: Flood on a War Zone).

У червні 2023 року Фріц зняла для видання Die Zeit репортаж про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині.

Фото: Юлія Кочетова, Йоганна-Марія Фріц