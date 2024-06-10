Українські фотографки зняли рекламу для бренду Hermès
Фотографки з України Таня і Женя Постернак, які нині живуть у Нью-Йорку, зняли рекламний ролик для бренду Hermès.
Відео присвячене новій колекції аксесуарів бренду.
До цього Таня та Женя Постернак вже працювали з The New York Times, американськими Vogue та The New Yorker, британською галереєю Sadie Coles, брендами Helmut Lang, Jaсquemus та Mansur Gavriel.
Опубліковано: 10 червня 2024
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