Дивіться новий кліп Дуа Ліпи, який зняла українська режисерка Таню Муіньо

Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для співачки Дуа Ліпи на пісню Illusion.

Відео знімали в Барселоні, зокрема у басейні Piscina Municipal de Montjuïc. Він розташований на території Олімпійського кільця на пагорбі Монжуїк.

У кліпі співачку супроводжують танцюристи, дайвери та синхронні плавці.

Пісня Illusion увійде до майбутнього альбому виконавиці Radical Optimism. Це третій сингл із майбутнього студійника Дуа Ліпи, а вийде новинка 3 травня 2024 року.

Нагадаємо, що минулоріч Таню Муіньо зняла кліп для Ленні Кравіца. А в січні 2024-го — відео для Дженніфер Лопес.

Раніше ми писали, що Таню Муіньо зняла кліп для Гаррі Стайлза на пісню Daylight. Українка не вперше працює зі співаком. Його відео As It Was, також зняте режисеркою, потрапило до п’ятірки претендентів на статуетку “Ґреммі” в номінації “Найкраще музичне відео” у 2023 році.

Фото: скриншот із відео