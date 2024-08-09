Українські фотографки зняли рекламну кампанію для Louis Vuitton
Українські фотографки зняли нову рекламну кампанію Louis Vuitton.
Про це вони повідомили у своїх соцмережах.
Йдеться про Таню і Женю Постернак, які нині живуть у Нью-Йорку.
Мисткині зафільмували рекламну кампанія чоловічої осінньо-зимової колекції Louis Vuitton 2024.
До цього Таня та Женя Постернак вже працювали з The New York Times, американськими Vogue та The New Yorker, британською галереєю Sadie Coles, брендами Helmut Lang, Jacquemus, Loewe, Mansur Gavriel.
Фото: Таня і Женя Постернак
Опубліковано: 09 серпня 2024