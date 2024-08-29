Як українська компанія Esper Bionics створює сучасні біонічні протези руки для військових і цивільних

Станом на серпень 2023 року понад 50 тисяч українців втратили кінцівки внаслідок війни. І ця статистика, на жаль, лише зростає. Нині життєво важливими для тисяч людей, які намагаються повернутися до нормального життя, стають протези. За прогнозами експертів, потребувати протезування можуть понад 120 тисяч українців.

У межах ініціативи Esper for Ukraine вже отримали функціональні біонічні протези понад сто людей. Програму запустила компанія-виробник протезів Esper Bionics .

Ми поговорили з керівником програми Богданом Діордіцею про виклики, з якими стикається команда, пошук донорів, адаптацію виробничих процесів під час війни та перспективи розвитку біонічних технологій в Україні.

Про Esper Bionics

Esper Bionics — це компанія, яка розробляє електронні носимі пристрої. Їхній перший продукт, протез кисті Esper Hand, має анатомічний дизайн і є одним із найсучасніших, найшвидших та найсильніших на ринку. Протез зчитує сигнали з вцілілих мʼязів руки й перетворює їх на команди. Він постійно самонавчається і адаптується до звичок користувача за допомогою машинного навчання.

Роборука від Esper Bionics оснащена 6 моторами і 5 рухомими пальцями, великий палець має 2 ступені свободи. Це дозволяє одночасно виконувати завдання, що потребують дрібної моторики, і займатися активними видами спорту.

Протез Esper Hand витримує 12 кілограмів на підйом і 30 кілограмів на натиск. Тобто людина з Esper Hand може спокійно нести протезом дві баклажки води, відтискатися, працювати з легким спортивним інвентарем в залі тощо.

Кожен користувач може кастомізувати керування кистю, просто під’єднавшись до неї зі свого смартфону. В застосунку Esper можна налаштувати хвати, чутливість сенсорів, схему керування, реакцію на сенсорну кнопку та інше.

У листопаді 2022 року Esper Hand було визнано одним із найкращих винаходів року за версією журналу TIME та опубліковано на обкладинці видання.

Про створення ініціативи Esper for Ukraine

У перші ж тижні повномасштабного вторгнення компанія Esper Bionics шукала шляхи, як може допомогти країні в цей важкий час.

“Ми не могли й не маємо можливості донатити десятки тисяч доларів, як це роблять великі сталі компанії з прибутками. Адже Esper Bionics — стартап, який розвивається за класичними правилами венчурного бізнесу. Відповідно, ми все ще не є прибутковими. Однак ми зрозуміли, що ми можемо допомогти нашим же продуктом — надаючи його тут, в Україні, за спеціальною ціною, нижчою у 2–3 рази від ринкової”, — розповідає Богдан.

Тож уже у 2022 році компанія запустила програму Esper for Ukraine, у межах якої біонічно протези виготовляють безоплатно, а собівартість високотехнологічних деталей (12 тис. $) покривають спонсори, яких знаходять для кожної людини окремо і звітують перед ними.

“Ми співпрацюємо з кращими протезистами верхніх кінцівок в Україні. Деяких воїнів (переважно з високими ампутаціями) ми відправляємо нашим партнерам у США для протезування та реабілітації”, — додає Богдан.

У межах програми допомагають не тільки військовим, а й цивільним, а також іноземцям, які втратили кінцівки, захищаючи Україну.

Про виклики після початку повномасштабного вторгнення

Компанія стикалася з різноманітними викликами під час війни.

“Минулого року в нашому старому офісі в Києві в нас стояла невеличка буржуйка на випадок повного блекауту. За останні місяці ми краще підготувалися до можливих незручностей. Ввели гібридний графік роботи для тих інженерів, хто цього потребує і хто може виконувати частину роботи віддалено, оптимізували енергоспоживання в офісі”, — говорить Богдан.

Наразі команда налаштувала процеси так, що навіть за повних відключень світла не простоює повністю. Офіційно бронює ключових співробітників, найм та навчання яких займає роки.

"Якщо ми кажемо про виклики, пов’язані саме з реалізацією ініціативи, то це, у першу чергу, пошук донорських коштів, які покривають витрати на протезування. Це постійний процес, який ускладнюється з кожним днем”, — ділиться Богдан.

Про фінансування

"Ми шукаємо донорів, які хочуть допомагати Україні. В ідеалі це донори, які можуть підтримувати виключно гуманітарні ініціативи. Ми не конкуруємо зі зборами на більш нагальні потреби — дрони, автівки, зброю тощо”, — говорить Богдан.

Esper for Ukraine співпрацює з усіма передовими протезними підприємствами, які надають послуги з біонічного протезування. Серед головних партнерів — Protez Foundation, Superhumans та Unbroken.

“Кейси протезування також фінансують і деякі українські бізнеси або створені ними фонди. Зазвичай це ті організації, які або не можуть із якихось причин донатити на щось мілітарне, або вже мають системні кампанії з підтримки Сил Оборони, але водночас хочуть відкрити гуманітарний трек у своєму CSR”, — додає Богдан.

Як відбирають пацієнтів на отримання біонічних протезів

Усі чинні або колишні військовослужбовці та інші захисники України можуть отримати високотехнологічні протези, вартість яких покриває держава. Інша справа, чи працює цей механізм і чи однаково він доступний і зрозумілий для всіх, хто його потребує.

“У нашому випадку все просто. Людина, яка потребує протез верхньої кінцівки, заповнює форму на сайті. Ми контактуємо, з’ясовуємо деталі, й у випадку, якщо наша кисть Esper Hand підходить цій людині, то ми беремо її в чергу. Черга ж формується не за датою подачі заявки, а за готовністю кукси людини до протезування”, — розповідає Богдан.

Поки шукають спонсора для протезу, людина отримує інформацію, як підготувати куксу до протезування. Дуже важливо слідувати приписам лікаря щодо компресії, накладання пов’язок та реабілітаційних вправ.

Підготовка до первинного протезування залежить від фізичного стану пацієнта й може займати кілька місяців. Первинне протезування можливе тільки після повного загоєння швів, оптимізації чутливості кукси та відсутності ран.

Встановлення протеза на несформовану куксу може призвести до ускладнень, а затягнення з процедурою може знизити адаптацію кінцівки до рухів та спричинити контрактури. Саме лікар визначить, коли саме починати протезування залежно від індивідуальних аспектів реабілітації.

Коли кукса сформована, а спонсор знайдений — людину записують до одного з протезистів, який знімає мірки та виготовляє куксоприймач. Це такий собі перехідник, який зручно “обіймає” руку й дозволяє вільно володіти біонічним протезом.

Тільки-но куксоприймач готовий, людину запрошують на примірку з протезом у офісі або відділі реабілітації, перевіряють, що все працює як слід, та показують, як налаштовувати кисть під себе за допомогою мобільного застосунку Esper.

Як протези пристосовані до конкретних потреб пацієнтів?

"Якщо дуже узагальнено, ми маємо два розміри, L та S. Також ми комплектуємо свій протез різними деталями для куксоприймача, залежно від довжини кукси, уподобань протезиста та ампуті тощо”, — пояснює Богдан.

Скільки людей отримали протези

“Ми вже “перевалили” за сотню користувачів Esper Hand”, говорить Богдан.

Більшість людей — це ветерани або чинні військові, але ми знаходимо можливість допомагати й цивільним. Хтось із них втратив кінцівки від впавшої поруч міни, когось поранило уламком від ракети. Були люди, які отримали поранення внаслідок наїзду на них БТРу. Також у якийсь момент збільшилася кількість операторів дронів, у яких детонував боєприпас у момент підготовку до виконання завдання.

“Незважаючи на зростаючу кількість користувачів, ми все ще маємо можливість підтримувати контакт майже з кожним та кожною. Хтось повертається до служби в тилу або в командному пункті. Є в нас користувачі, які перевелись у ТЦК. Є і такі, які працюють ближче до ЛБЗ”, — розповідає Богдан.

Історії людей, яким Esper for Ukraine допоміг повернутися до активного життя

Алексіс

Коли почалося повномасштабне вторгнення, молодий лікар-травматолог Алексіс Чолас із позивним Корінф одразу приєднався до лав “Госпітальєрів”, аби рятувати життя військових на передовій.

У 2022 році він у складі медичного екіпажу потрапив у ДТП під час медичної евакуації поранених на Сході України. Унаслідок аварії Алексіс втратив праву руку до ліктя. Це важким ударом для Алексіса, проте чоловік не здався.

Алексіс — один із перших, хто отримав біонічний протез у межах ініціативи Esper for Ukraine. Після всіх етапів підготовки до встановлення біонічного протеза (перед встановленням протеза він пережив п’ять операцій) чоловік спочатку повернувся до роботи як травматолог, а після курсів кваліфікації перейшов на посаду лікаря ФРМ та став завідувачем відділенням фізичної реабілітації, де зараз допомагає пораненим воїнам фізично та психологічно.

Олександр

Олександр став одним із перших, хто встав на захист України з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку він долучився до добровольчих об’єднань, патрулював вулиці, охороняв підприємства та нейтралізовував ворожі ДРГ, а згодом приєднався до ЗСУ. Він служив у Бахмуті, а потім у Дергачах на Харківщині, де й отримав важке поранення.

“Після вибуху я просив побратимів закінчити моє життя — не хотів бути непосильною ношею і наражати їх на небезпеку під час мого транспортування до польового шпиталю”, — згадував Олександр.

Однак вони не покинули його. У шпиталі виявилося, що у військового пошкоджені верхні й нижні кінцівки. Лікування та реабілітація тривали довго, і родина Олександра звернулася до ГО “Фундація Течія”. Esper Bionics виготовила протези, а громадська організація профінансувала їх та покрила супутні витрати.

Про зворотний зв’язок від пацієнтів і обслуговування протезів

“Як і всі, ми отримуємо багато фідбеку. Він може бути різним. Є той, який дає змогу нам швидше покращувати продукт. А є такий зворотній зв’язок, який лише підтверджує правильність прийнятих нами рішень”, — говорить Богдан.

Станом на серпень 2024 року, компанія не має якоїсь системної додаткової підтримки після встановлення протезу, окрім гарантійної сервісної підтримки та комьюніті наших користувачів.

“Однак ми постійно на контакті й робимо всі ті речі, які, на нашу думку, мають за замовчуванням робити компанії зі своїми стейкхолдерами — піклуємося про їх досвід, час від часу опитуємо, пропонуємо протестувати щось, якщо людині цікаво”, — додає Богдан.

Біонічний протез — це складний продукт із сотнями унікальних деталей всередині. І як будь-який складний продукт, його можна спробувати зламати, впустити з великої висоти, або застосувати там, де мало б хто з нас наважився застосовувати й біологічну руку.

“Проте ми маємо високі стандарти сервісного обслуговування. Наші користувачі в Україні можуть просто відправити протез Новою Поштою та отримати його назад протягом 5–10 робочих днів, незалежно від того, якої саме складності ремонт. Головне, щоб це був гарантійний випадок”, — пояснює Богдан.

Про майбутнє біонічних технологій, зокрема майбутнє біонічних протезів в Україні

На думку керівника програми Esper for Ukraine, Україна має шанси стати потужним гравцем на ринку протезування у світі.

“Усе залежить від багатьох факторів, але шанси є, потрібні бажання та дії всіх стейкхолдерів”, — вважає Богдан.

Про роль волонтерів у діяльності ініціативи Esper for Ukraine

“Усі ми деякою мірою робимо волонтерську роботу. Небайдужі люди з різних організацій роблять більше, ніж від них очікують, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Відповідно, я не можу сказати, що волонтери в класичному розумінні цього слова сильно допомагають Esper for Ukraine, адже ми не відкриваємо збори, не користуємося “послугами” класичних волонтерів. Але ті люди, які допомагають нам, наприклад, на різних кроках підготовки окремих пацієнтів до протезування, хоч і не називають себе волонтерами, але роблять це безкоштовно й задля спільного результату”, — підсумовує Богдан.

Наразі компанія вже розширила серійне виробництво нашої Esper Hand за останні два роки.

“Продовжуємо наймати як інженерів-збірників, так і інженерів в RnD-команди, щоб не тільки скоротити чергу на отримання біонічної кисті, але і представити нові продукти”, — додає Богдан.

Як отримати біонічний протез у рамках програми

Українці, яким потрібен біонічний протез руки, можуть заповнити форму на сайті Esper for Ukraine. Після цього представник компанії проконсультує щодо подальших дій.

Ми створили цей матеріал як учасник Мережі «Вікно Відновлення». Усе про відновлення постраждалих регіонів України дізнавайтеся на єдиній платформі recovery.win.

Фото: Esper Bionics; Techiia Foundation