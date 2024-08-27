У Києві одночасно будуть без світла 50-70% мешканців — прогноз Yasno

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Ірина Маймур
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У Києві одночасно будуть без світла 50-70% мешканців 27 серпня.

Про це повідомив голова компанії Yasno Сергій Коваленко.

26 серпня росіяни здійснили наймасовіший обстріл України з початку повномасштабної війни. Його вплив на енергосистему досі визначають.

Коваленко зазначив, що 27 серпня в Києві та Дніпропетровській області графіки відключень світла діятимуть так:

  • 00:00 — 06:00 три черги відключень;
  • 06:00 — 11:00 чотири черги;
  • 11:00 — 15:00 три черги;
  • 15:00 — 21:00 чотири черги;
  • 21:00 — 00:00 три черги.

“Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50–70 % населення буде без світла одночасно”, — пояснив Коваленко.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки росії вранці 26 серпня і пошкоджень інфраструктури Укренерго вводило екстрені відключення світла. У Києві розгорнули Пункти незламності.

Фото: Callum Shaw/Unsplash

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Опубліковано: 27 серпня 2024
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