У Києві одночасно будуть без світла 50-70% мешканців — прогноз Yasno
У Києві одночасно будуть без світла 50-70% мешканців 27 серпня.
Про це повідомив голова компанії Yasno Сергій Коваленко.
26 серпня росіяни здійснили наймасовіший обстріл України з початку повномасштабної війни. Його вплив на енергосистему досі визначають.
Коваленко зазначив, що 27 серпня в Києві та Дніпропетровській області графіки відключень світла діятимуть так:
- 00:00 — 06:00 три черги відключень;
- 06:00 — 11:00 чотири черги;
- 11:00 — 15:00 три черги;
- 15:00 — 21:00 чотири черги;
- 21:00 — 00:00 три черги.
“Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50–70 % населення буде без світла одночасно”, — пояснив Коваленко.
Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки росії вранці 26 серпня і пошкоджень інфраструктури Укренерго вводило екстрені відключення світла. У Києві розгорнули Пункти незламності.
Фото: Callum Shaw/Unsplash
Опубліковано: 27 серпня 2024
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