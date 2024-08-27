У Києві одночасно будуть без світла 50-70% мешканців — прогноз Yasno

У Києві одночасно будуть без світла 50-70% мешканців 27 серпня.

Про це повідомив голова компанії Yasno Сергій Коваленко.

26 серпня росіяни здійснили наймасовіший обстріл України з початку повномасштабної війни. Його вплив на енергосистему досі визначають.

Коваленко зазначив, що 27 серпня в Києві та Дніпропетровській області графіки відключень світла діятимуть так:

00:00 — 06:00 три черги відключень;

06:00 — 11:00 чотири черги;

11:00 — 15:00 три черги;

15:00 — 21:00 чотири черги;

21:00 — 00:00 три черги.

“Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50–70 % населення буде без світла одночасно”, — пояснив Коваленко.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки росії вранці 26 серпня і пошкоджень інфраструктури Укренерго вводило екстрені відключення світла. У Києві розгорнули Пункти незламності.