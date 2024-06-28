Український стартап зі створення протезів отримав $5 млн інвестицій: гроші підуть на унікальну розробку

Виробник біонічних протезів Esper Bionics отримав інвестиції у розмірі 5 мільйонів доларів США для розробки першої біонічної екосистеми у світі.

Про це повідомили у компанії.

Кошти підуть на масштабування виробництва та модернізацію екосистеми Bionic.

Також співзасновник й CEO стартапу Дмитро Газда розповів Forbs, що із моменту заснування стартап підняв $7 млн інвестицій. Поточну оцінку засновники не розголошують. Наразі у команді проєкту 55 людей, які працюють в Україні, Німеччині та США. За останніх півтора року вона збільшилась у понад два рази.

На червень 2024 року Esper Bionics має виробництва у Києві і Берліні й виготовляє 30 протезів на місяць або понад 300 – на рік.

"До кінця року плануємо вийти на 500", – каже Газда.

Всього у світі налічується 50 мільйонів людей з ампутованими кінцівками та 140 мільйонів паралізованих людей, і багато з них шукають функціональні, доступні та естетично приємні рішення для протезування.

Основний ринок Esper Bionics – США, там компанія продає свої протези через страхові компанії. Вартість – $22 000, для американських пацієнтів її покриває медичне страхування. В Україні понад 80 Esper Hand користуються ветерани російсько-української війни із ампутаціями. Їхнє протезування проходить в рамках соціальної програми Esper for Ukraine, яку фінансують благодійники.

Фото: Esper Bionics