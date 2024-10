“Завертай”: Історія переселенців, які відкрили смарт-ресторан у Бучі

Два переїзди і три власних бізнеси, які кожного разу доводилося розпочинати з нуля — такими видались останні десять років родини Гончарових із Луганщини. У Кадіївці (колись Стаханові) Олексій та Ірина жили до 2014-го року, відкрили там фастфуд і розвивали торгову марку “Фудтайм”.

Олексій розповів, як під час повномасштабної війни його сім‘я переїхала у Бучу і переосмислила феномен фастфуду вже на Київщині. Читайте історію переселенців, які відкрили ресторан швидкої і корисної іжі на Київщині.

У 2014-му, коли росія атакувала Донеччину та Луганщину, діяти потрібно було швидко. Гончарови призупинили все, чим займалися у Кадіївці, врятували, що можна було і переїхали в інше місто на Луганщині. Гірське поблизу Сєвєродонецька на той момент залишалось під контролем України. До того ж, це історична батьківщина Олексія, там жили його батьки і там минуло його дитинство. Переїжджати далі наміру не мали, бо ж до останнього сподівалися, що військові дії — ненадовго, а Луганськ зовсім скоро повернеться під контроль України і родина зможе повернутися назад.

Ми самі родом звідти, то наша батьківщина. Це майже наша домівка в усіх сенсах. Тому ми там і зупинилися і почали діяльність”.

Займатися розпочали тим, що найкраще вдавалося і що вміли — підприємництвом. Але цього разу замість фастфуду стали розвивати хлібопекарську справу:

“З 2016-2017 років ми розвивали в Гірському хлібопекарську справу, після міні пекарні відкрили кав'ярню, потім – свої точки реалізації. Намагалися відкрити міні маркет, але так все не сталося”.

У 2017-му році у міні пекарні Гончарових у Гірському працювало 3-4 працівники, а у 2022-му колектив розрісся до 15 осіб. Згодом пекарня переросла у кав’ярню і кількість працівників складала вже майже 40. Щоб люди могли смакувати випічкою, своїх колег відправляли на навчання до Києва до найкращих майстрів:

“Наприклад, круасан на натуральному вершковому маслі — це нелегка страва. Справжній круасан зробити непросто, бо це листкове розкатане тісто, там дуже багато замарочок, особливостей, температурних режимів.

У лютому 2022-го року усі старання родини Гончарових росія зіпсувала вдруге. Агресор наступав впевнено, але підприємці не поспішали здаватися.

Навіть в останні дні своєї роботи військові, за домовленістю з цивільно-військовою адміністрацією і нашим керівництвом, привозили необхідні інгредієнти. Нас просили працювати, як це було найдовше можливо”.

