8 закладів у Львові, які відкрили переселенці

Плануєте подорож до Львова і складаєте список місць, де можна смачно поїсти і випити кави? Ми вже склали чек-лист за вас!

Зібрали для вас добірку закладів, які відкрили вимушені переселенці у Львові. Поки готували цей матеріал, виявили, що минулого року список був набагато довшим. Однак багато закладів закрилися після року роботи (якщо не менше) — наприклад, кав’ярня з шаурмою 0629, рамен-бар Sakae, японський ресторан Bluefin, азійське бістро PanAzia, кав’ярня "Перший" та інші.

Розповідаємо про заклади, які зуміли втриматися на новому місці та закликаємо підтримати їх, відвідавши їх при наступному візиті до Львова.

Кримський дворик

Невеличке кафе "Кримський дворик" у центрі Львова відкрила кримська татарка Леране Хайбулаєва. За своє життя Леране була вимушеною переселенкою кілька разів: народилася в депортації в Узбекистані, до Криму повернулася дитиною. У 2016 році вона виїхала з окупованого Росією півострова до Ірпеня в Київській області. А з початком масштабної війни тікала від Росії вже до Львова.

Відкрити сімейне кафе було давньою мрією Леране. Після евакуації з півострова вона спершу відкрила маленьку чебуречну на околиці Києва, а потім — "Кримський дворик" в Ірпені, який згодом перевезла до Львова. В кафе Леране готує національні страви кримськотатарської кухні: янтики, самса, манти, лагман, сарма (голубці у виноградному листі), плов.

Адреса: вул. Яна Жижки, 9

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Кримська перепічка

Ще один кримський заклад у Львові відкрила Оксана Новікова, яка також тікала від російської окупації. Щоправда, Оксана одразу переїхала на захід України. По-перше, у Львові були друзі, які чекали на неї. По-друге, Оксана з родиною не розуміла, де саме зупиниться російська окупація, а Львів був найбільш віддаленою точкою.

Про власний бізнес на новому місці спочатку думок не було, тому Оксана з чоловіком займалася волонтерською дільністю. Однак трохи згодом все ж таки наважилася на власну справу. Зараз "Кримська перепічка" налічує вже чотири заклади у Львові. В меню — традиційна кримська випічка, як от кубете, самса, караїмські пиріжки. А також свіжий хліб, тортики, круасани, тістечка, пляцки, кава, чаї, лимонади.

Адреси:

пр-т Червоної Калини, 72

вул. Стрийська, 111-Б

вул. Зелена, 263

вул. Садова, 2-Е

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Білий шум

А цей заклад неподалік від Головного залізничного вокзалу Львова відкрила сімейна пара з міста Суми. Олександр з дружиною до початку повномасштабного вторгнення жили на Сумщині все життя. В Сумах вони також відкрили заклад "Білий шум", який працював майже 10 років. З початком повномасштабної війни подружжя приїхало до Львова й також відкрило кафе зі вже знайомою для себе назвою.

"Білий шум" на вулиці Залізняка працює за принципом neighbourhood cafe — "заклад на районі" є популярним серед місцевих, які хвалять кафе за відмінний борщ і салат “Цезар”. В меню — страви української та європейської кухні, багато паштетів і намазок, а також переосмислення відомої класики, як от буженина тоннато, яку готують за рецептом італійської закуски вітелло тоннато, проте замість яловичини соусом із тунця вкривають домашню буженину.

Адреса: вул. Максима Залізняка, 24

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Там, де кава

Кав’ярню "Там, де кава" в центрі Львова заснували троє переселенців з Херсонщини: Костя, Ілля та Олександра. З часом після переїзду до Києва їх об’єднала робота над проєктом квитків на автобусні рейси онлайн та мережа кав’ярень Inbus point у Харкові.

У меню "Там, де кава" — класичні й альтернативні кавові напої, лимонади, смузі, мілкшейки, чай і какао. З їжі — великий вибір солодкого. Тут можна знайти тістечка макаронс і шу, сирки в шоколаді, синабони, брауні, горішки зі згущівкою, корисні цукерки та батончики, а також порційні десерти у склянках як от наполеон, тирамісу, пана-кота.

Адреса: вул. Наливайка, 9

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Кііт

Кав’ярню "Кііт" заснували троє друзів: Сергій з Ірпеня, Іван з Бородянки і Дарина з Ніжина. Мрія відкрити власну кав’ярню в Сергія зріла давно: він давно захоплювався випічкою, навіть знімав рецепти для свого YouTube-каналу. А Іван вмів варити каву. Тому вирішили ризикнути. Частину грошей вклали з власної кишені, ще трохи додала Дарина і ще частину грошей взяли у борг. Так і з’явився перший заклад "Кііт" — назву взяли на честь Сергієвого кота, який зник під час окупації Ворзеля.

Зараз "Кііт" налічує два заклади. Віконечко на вулиці Руській працює у форматі to-go, а на вулиці Лепкого біля Львівського університету працює повноцінний заклад, де можна посидіти, погортати книжки, випити кави та скуштувати свіжу випічку: синабони, солоні пироги, солодкі галети з ягодами.

Адреси:

вул. Руська, 3

вул. Лепкого, 6

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Дзендзик

А цю кав’ярню відкрила переселенка з Бердянська Ксенія Клейнос, яка переїхала до Львова на початку повномасштабного вторгнення. Понад місяць вона з родиною перебувала в окупації, а коли їй вдалося вирватися, то поїхала на захід України.

Вже у Львові Ксенія подалася на грант для підприємців. Наприкінці 2022 року отримала кошти, а вже у березні 2023 відкрила кав’ярню. Заклад Ксенія назвала на честь бердянського острова Дзендзик і сюди ж працевлаштувала земляків зі свого міста. У "Дзендзику" роблять каву, годують смачними десертами і вегетаріанськими стравами. А ще проводять зустрічі та майстер-класи, а також продають хендмейд вироби від бердянців, кошти від продажу яких передають на допомогу Збройним силам України.

Адреси:

вул. Братів Рогатинців, 37

вул. Пекарська, 31

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Сова

А це кафе на Пекарській вулиці відкрила Світлана Чавка з Маріуполя. Свій перший заклад Sova Cafe вона відкрила в рідному місті ще 2018 року. На початку 2022-го відкрила ще й власну пекарню. Однак вже 24 лютого Світлані довелося кинути все і тікати з міста. В перші дні повномасштабної війни вона з чоловіком виїхала до Запоріжжя, а потім до Львова, де мешкає їхня донька.

Трохи оговтавшись, Світлана вирішила відродити Sova Cafe у новому місті. У львівському закладі вона відтворила дизайн та атмосферу маріупольського кафе, навіть купила такий само посуд, бо він нагадував їй про рідне місто. В меню — кава, десерти, сніданки цілий день і страви домашньої кухні: салати, сендвічі, пельмені, сирники тощо.

Адреси: вул. Пекарська, 14

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Я — це кава

А цю кав’ярню відкрив Костянтин Куратник із Харкова. До початку повномасштабної війни він разом із партнерами розвивав мережу кав’ярень у Харкові. Та у 2022 році, після перших прильотів вирішив евакуювати частину команди до Львова. Тут вони продовжили варити каву, бо подумали, що треба робити те, що вміють найкраще.

Почали з МАФу, а потім виросли до повноцінного закладу. До приготування кави підходять креативно, пропонуючи гостям паперові стаканчики з їхніми портретами. Ці портрети малюють художники в самому закладі після того, які гість робить замовлення. Подейкують, що команда художників таємно мандрує кав’ярнями мережі, чергуючи їх.

Адреса: вул. Замарстинівська, 55-Е

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Також радимо почитати історію переселенки з Бахмуту Ольги Люліної, яка відкрила у Чернігові фастфуд-кафе і готує страву на честь рідного міста.

Фото: соцмережі закладів