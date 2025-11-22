Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях
Архів світлин людей, епоха яких знищена Голодомором

Ірина Маймур 22 листопада 2025
У День пам’яті жертв Голодоморів Музей Івана Гончара представив на своєму сайті перші 100 оцифрованих архівних світлин людей, «епоха яких була знищена голодом».

Це переважно фотографії з родинних альбомів мешканців Лівобережної Київщини та Полтавщини.

«Сьогодні ми вкотре переконуємося, як важливо берегти пам’ять — правдиву пам’ять про нашу історію та злочинні дійства ворога. Пам’ять — це дія. Зберігаючи спадщину, ми зберігаємо себе», — зазначають у музеї.

Архів зібрав колекціонер і ювелір Василь Білоножко, а придбав для музею Петро Гончар. Оцифрування стало можливим завдяки коштам, зібраним на Різдвяному Куражі.

Дві дівчини у народному вбранні
Весільний гурт
Дівчина у народному вбранні
Весільний гурт
Жінка, дівчинка у вишитій сорочці та чоловік
Дві дівчини у вишитих сорочках та двоє хлопців, один у вишитій сорочці під верхнім одягом
Погрудний фотопортрет жінки у традиційних сережках
Чоловік біля упряжки волів, жінка з велосипедом та чоловік біля упряжки коней
Чоловіки співають під час застілля, образи вбрані вишитими рушниками
Остап Вересай з дружиною
Чоловік у вишитій сорочці
Дідусь у кожусі
Гурт людей на возі, запряженому волами
Погрудний фотопортрет молодого парубка в білій папасі та черкесці
Молодий чоловік у вишитій сорочці, шароварах та у смушевій шапці
Гурт людей на зборі тютюну
Молода гуцулка з Ворохти в народному вбранні
Фотопортрет молодої жінки у вишитій сорочці
Молода родина Івана і Євдокії Шевчуків з донечкою
Жінка у народному вбранні
Четверо дівчат у намистах
Родина з Чернігівщини — батько і мати з двома синами
Миронів Петро (прадід Антоніни Іванівни Гармаш) з дочками Ганною, Параскою та Уляною

До кінця року Музей Івана Гончара планує опублікувати ще кілька сотень відреставрованих та оцифрованих фото.

22 листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-33 рр. та жертв масових голодів 1921-22 рр. і 1946-47 рр.. У 2006 році Україна визнала Голодомор геноцидом українського народу. Станом на зараз це зробили ще понад 30 країн.

Фото на обкладинці
Фото: Музей Івана Гончара
