Архів світлин людей, епоха яких знищена Голодомором

У День пам’яті жертв Голодоморів Музей Івана Гончара представив на своєму сайті перші 100 оцифрованих архівних світлин людей, «епоха яких була знищена голодом».
Це переважно фотографії з родинних альбомів мешканців Лівобережної Київщини та Полтавщини.
«Сьогодні ми вкотре переконуємося, як важливо берегти пам’ять — правдиву пам’ять про нашу історію та злочинні дійства ворога. Пам’ять — це дія. Зберігаючи спадщину, ми зберігаємо себе», — зазначають у музеї.
Архів зібрав колекціонер і ювелір Василь Білоножко, а придбав для музею Петро Гончар. Оцифрування стало можливим завдяки коштам, зібраним на Різдвяному Куражі.
До кінця року Музей Івана Гончара планує опублікувати ще кілька сотень відреставрованих та оцифрованих фото.
22 листопада в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-33 рр. та жертв масових голодів 1921-22 рр. і 1946-47 рр.. У 2006 році Україна визнала Голодомор геноцидом українського народу. Станом на зараз це зробили ще понад 30 країн.