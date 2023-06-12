Внаслідок підриву Каховської ГЕС Кінбурнська коса стала островом, а туристичні та археологічні місця – у зоні затоплення

В районі села Геройське дорога, яка пов’язувала півострів з материком повністю затоплена – Кінбурн відрізаний від великої землі.

Про це повідомили у ДП "Ліси України".

З коси до материка наземним транспортом дістатися вже неможливо. Також на півострові масштабні лісові пожежі. Про це свідчать данні автоматизованої системи «Пожежі».

Окрім того, голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів розповіла, що в зоні затоплення опинилися об’єкти туристичної інфраструктури – готелі, заміські комплекси, яхт-клуби.

Затоплення спричинило одну з найбільших техногенних катастроф у Європі за останнє десятиліття, що призведе до знищення природніх та рекреаційних ресурсів на півдні нашої держави, в тому числі й в окупованому рашистами Криму.

У воді гине унікальний екосвіт. Затоплені Херсонські плавні, що були домом для багатьох видів птахів, які включені до Червоної та Зеленої книги України, а також охороняються на міжнародному рівні.

Також на 80% затоплено територію Національного природного парку «Нижньодніпровський», який був відомим серед вітчизняних та європейських біологів своїми рідкісним заплавними лісами, болотами та піщаним степом.

Тут зростали 32 види унікальних рослин, що були включені до Світового Червоного списку МСОП. Найімовірніше, ця унікальна екосистема Європи знищена назавжди.

Під водою опинився дім-музей Остапа Вишні у селі Кринки, Олешківського району, який був одним з туристичних магнітів регіону. Також у зоні затоплення перебуває Херсонський художній музей імені Олексія Шовкуненка.

Затоплена археологічна перлина Херсонщини – давньоруське місто-порт Олешня, що знаходиться на острові на острові Великий Потьомкін в районі Пудової протоки за 12 км нижче за течією Дніпра від центру Херсона.

Під загрозою затоплення перебуває Очаківська брама – частина оборонних укріплень Херсону, збудована у 1783 році. Пам'ятка архітектури національного значення.

Може бути затоплено комплекс «Зелені хутори Таврії», заснований на місці старовинних хуторів. Тут розташовувався автентичний музей українського народного побуту XV–XX століть, а також знамениті солоні рожеві озера.

Мальовниче село Тягинка, де до війни велися археологічні розкопки і було виявлено поселення епохи бронзи і скіфського часу, а також середньовічне городище, найімовірніше, також опиниться під водою, а унікальні історичні знахідки будуть втрачені.

Фото: ДСНС, Мар'яна Олеськів