Не тільки S.T.A.L.K.E.R.2: 5 ігор зі схожою атмосферою

Виходу нової частини серії S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ігрове комʼюніті чекало майже 12 років. У день релізу гру завантажила рекордна кількість геймерів . Некстген-продовження видатної франшизи від української студії розробників GSC Game World тепло зустріли гравці та критики.

Для тих, хто вже пройшов S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl та полюбляє подібний жанр, пропонуємо підбірку ігор, схожих за атмосферою та сеттінгом.

Серія ігор Metro

Гру розробила українська компанія 4A Games, яку створили вихідці з компанії GSC Game World, що відома у всьому світі завдяки іграм S.T.A.L.K.E.R. та Козаки. Події світу гри відбуваються у постапокаліптичній реальності, де людство після ядерної війни змушено жити в тунелях метро.

У грі панує атмосфера катастрофи, ізольованості, похмурості та безвиході, що дуже перегукується з вайбом S.T.A.L.K.E.R.

Головний герой гри, Артем, мешкає на одній зі станцій. Він отримує завдання віднести унікальний пристрій, що зветься "Спалах", на Темну станцію. Таке рішення є останньою надією людства на порятунок від вимирання. Але зробити це майже неможливо, бо світ гри кишить монстрами, небезпеками, а ресурси до виживання (такі як їжа, вода, набої, зброя) обмежені.

Кожна гра серії Metro має власну сюжетну лінію. Однак вони всі пов’язані загальним світом. Головні герої охороняють свої станції, вирушають у небезпечні подорожі та намагаються знайти новий дім у постапокаліптичному світі. Різноманітність зброї, можливості кастомізації та різноманітність рівнів складності підвищують рівень реіграбельності серії.

Вартість у Steam: 533 грн

Рік виходу: 2010

Платформи: PC, Xbox 360, PS5

Режим гри: один гравець

Chernobylite

Науково-фантастична комп'ютерна гра в жанрі survival horror, розроблена і видана польською компанією The Farm 51. Під час розробки гри, студія використовувала 3D-сканування реальних локацій Чорнобиля, що додало грі ще більшої автентичності.

У центрі сюжету — фізик Ігор Химинюк, що вимушений повернутися до Чорнобиля у пошуках своєї зниклої коханої. Більшу частину геймплею гравцю доведеться займатися вивченням Зони відчуження, збором матеріалів та інструментів під час зіткнення зі сталкерами і ворожим військовим персоналом. Рішення, які гравець повинен зробити, вплинуть на сюжет, і гра наповнена тривогою, невідомістю та постійною загрозою від мутантів та інших небезпек.

Цікавою фішкою сюжету є загадкова речовина "чорнобиліт", що має незвичайні властивості (твердий кристалічний силікат цирконію з високим вмістом урану, є реальною хімічною речовиною). Його вперше виявили в розплавленому матеріалі ядра реактора 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС у 1989 році, і саме тоді він отримав свою назву.

Chernobylite містить елементи survival horror, фільму категорії B, випусків Telltale Games, стелсу, шутеру від першої особи. Фінальний штурм АЕС нагадує завдання з Mass Effect 2. Серед плюсів були відзначені графіка й атмосфера, з мінусів — збір ресурсів, а не артефактів, одноманітність і невеликі локації.

Chernobylite стала найкращою інді-грою 2021 року за результатами голосування користувачів сайту Indie DB.

Вартість в Steam: 599 грн (Chernobylite Complete Edition)

Рік виходу: 2019

Платформи: PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X and Series S, PC, Xbox One

Режим гри: один гравець

Fallout: New Vegas

Fallout: New Vegas — це повноцінна рольова гра, а не шутер від першої особи з деякими елементами RPG, на кшталт S.T.A.L.K.E.R. Взаємодії NPC озвучені, персонажі більш запам'ятовуються, є багато унікальної зброї, ваші вибори впливають на розповідь, ну і що там далі за протоколом.

Прокладаючи собі шлях через розпечену спекою пустелю Мохаве, колосальну дамбу Гувера та залитий неоном Вегас-Стріп, ви познайомитеся з колоритними персонажами, жадібними до влади фракціями, спеціальною зброєю, мутованими істотами та багатьма іншими цікавинками. Виберіть сторону в майбутній війні або оголосіть "переможець отримує все" і коронуйте себе королем Нью-Вегаса в цьому продовженні відеогри 2008 року, Fallout 3.

Однак, якщо говорити про атмосферу, загальний дизайн і деякі концепції сюжету, New Vegas і S.T.A.L.K.E.R. цілком собі схожі ігри. А ще — вони обидві відмінно ставляться до модів, тож ось ще одна схожа риса та причина для фанатів S.T.A.L.K.E.R. звернути увагу на цю частину Fallout.

Вартість в Steam: 520 грн (Fallout New Vegas Ultimate PCR)

Рік виходу: 2010

Платформи: PlayStation 3, Xbox 360, Xbox Cloud Gaming, PC, Amazon Luna

Режим гри: один гравець

I Am Alive

Комп'ютерна гра в жанрі action. Розробка велася студією Ubisoft Shanghai. Основні події сюжету розгортаються в Чикаго, який сколихнув потужний землетрус, що залишив все місто в руїнах. Багато жителів були поховані живцем, а ті, що вижили деградували до розбійників і мародерів. Гравець виступає в ролі Адама — звичайного хлопця, який втратив сім'ю під час катастрофи і найбільше бажає дізнатися про долю своїх рідних.

Гра є динамічним екшеном від третьої особи, у якому використовується багато елементів паркуру. Гравець повинен вправно переміщуватися по руїнах міста, видобувати дорогоцінні речі, а також шукати їжу, воду та ліки. Здичавілі люди та мародери будуть головними противниками Адама. У битві з ними можна використовувати як холодну, так і вогнепальну зброю.

Гравець повинен стежити не тільки за здоров'ям персонажа, а й за його втомою — будь-яке зусилля забирає необхідну для виживання енергію. Між тим економне споживання і використання всіх знайдених серед уламків цивілізації ресурсів — це дуже важлива якість на просторах I Am Alive.

Вартість в Steam: 225 грн

Рік виходу: 2012

Платформи: PlayStation 3, Xbox 360, PC

Режим гри: один гравець

Miscreated

Це багатокористувацька хардкорна гра на виживання в постапокаліптичному відкритому світі.

Після Останньої війни людство було поставлено на коліна, і ті, хто вижив, чіпляються за залишки цього немилосердного світу, спустошеного мутованою чумою, яка стала причиною появи Miscreated. Ви повинні вижити проти жахливих мутантів, ворожих тварин, інших відчайдушних вцілілих і навіть стихій.

Світ гри має надзвичайно деталізований і різноманітний ландшафт з мальовничими лісами, високими містами, глибоко захованими печерами, бункерами та каналізаційними колекторами. Гравець зможе відкрити для себе понад 15 типів керованих транспортних засобів та відремонтувати їх, щоб швидше пересуватися сушею чи водою.

Вартість в Steam: 379 грн

Рік виходу: 2018

Платформи: GeForce Now, PC

Режим гри: багатокористувацька, PvP