Які історичні пам’ятки під загрозою знищення через підрив росіянами Каховської ГЕС

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС постраждали цінні пам’ятки, зокрема Олешківська Січ та історичний центр Нової Каховки.

Про це повідомив археолог Денис Сікоза виданню «УП.Культура».

За його словами, найбільш унікальна й найбільш постраждала пам’ятка розташована на лівому березі Дніпра. Це Олешківська Січ. Це одна з двох січей, що збереглися до нашого часу. Вона була заснована в 1711 році після зруйнування царським військом старої Чортомлицької Січі.

«Затоплення негативно відіб’ються на стані археологічного матеріалу, який там є», — заявив Сікоза.

Також археолог додав, що Олешківська січ є археологічним об’єктом. Вона потребує подальшого дослідження, і до окупації росією там велися розкопки.

Також серед найбільш постраждалих пам’яток — історичний центр Нової Каховки, що є прикладом унікального містобудівного проєкту. Там розташований Літній театр, оздоблений монументально-декоративними панно художника-«бойчукіста» Григорія Довженка. Кожне панно — унікальне й неповторне. За проєктом стіни театру зводились із жовтого черепашнику, а фронтальну групу облицьовували різнокольоровую скляною мозаїкою.

Під загрозою знищення опинилися також залишки Корсунського монастиря, Ягорлицьке поселення, стоянки епохи бронзи в селі Кринки та всі античні й варварські городища нижче ГЕС.

Раніше ми писали, що в Олешках пішов під воду будинок-музей художниці Поліни Райко.

Фото: Кавун.Сity, Мандруй Україною, Travel Guide