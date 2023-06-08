Які історичні пам’ятки під загрозою знищення через підрив росіянами Каховської ГЕС

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Ірина Маймур
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Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС постраждали цінні пам’ятки, зокрема Олешківська Січ та історичний центр Нової Каховки.

Про це повідомив археолог Денис Сікоза виданню «УП.Культура».

За його словами, найбільш унікальна й найбільш постраждала пам’ятка розташована на лівому березі Дніпра. Це Олешківська Січ. Це одна з двох січей, що збереглися до нашого часу. Вона була заснована в 1711 році після зруйнування царським військом старої Чортомлицької Січі.

«Затоплення негативно відіб’ються на стані археологічного матеріалу, який там є», — заявив Сікоза.

Також археолог додав, що Олешківська січ є археологічним об’єктом. Вона потребує подальшого дослідження, і до окупації росією там велися розкопки.

Також серед найбільш постраждалих пам’яток — історичний центр Нової Каховки, що є прикладом унікального містобудівного проєкту. Там розташований Літній театр, оздоблений монументально-декоративними панно художника-«бойчукіста» Григорія Довженка. Кожне панно — унікальне й неповторне. За проєктом стіни театру зводились із жовтого черепашнику, а фронтальну групу облицьовували різнокольоровую скляною мозаїкою.

Під загрозою знищення опинилися також залишки Корсунського монастиря, Ягорлицьке поселення, стоянки епохи бронзи в селі Кринки та всі античні й варварські городища нижче ГЕС.

Раніше ми писали, що в Олешках пішов під воду будинок-музей художниці Поліни Райко.

Фото: Кавун.Сity, Мандруй Україною, Travel Guide

Опубліковано: 08 червня 2023
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