У PinchukArtCentre відкрилася виставка французького художника JR із фотокабінкою для відвідувачів

З 30 червня 2023 року по 7 січня 2024 року у PinchukArtCentre буде представлено глобальний партисипативний проєкт французького художника JR «Photobooth Action».

Експонуватися буде серія літографій, які знайомлять із роботами та глобальною художньою практикою митця. Обрані твори зосереджені на співпраці художника з вразливими групами та великомасштабних монументальних проєктах.

Також буде відкрита фотокабінка «Inside Out Photobooth: Inside Out Kyiv: We Are Here»! У ній можна зробити своє портретне фото, а потім помістити його на стіни артцентру. Крім створення портретів, відвідувачі можуть поділитися своїми історіями та досвідом у кабінці із функцією запису, для створення аудіопортрету українців в Україні, який побачить весь світ.

Ці записані свідчення, разом із портретами та зображеннями з проєкту «We Are Here!», згодом стануть доступні онлайн на вебсайті «Inside Out».

У березні 2022 року, менше ніж через місяць після повномасштабного вторгнення росії в Україну, JR приїхав до Львова, шукаючи можливості для допомоги та взаємодії з українцями.

Результатом його подорожі стала робота «Валерія» (2022) — зображення 5-річної української дівчинки з Кривого Рогу, яка шукала прихисток у Польщі. Зображення, трансформоване в акцію на головній площі Львова, стало обкладинкою журналу Time за березень-квітень. Ця робота не тільки допомогла привернути увагу до життя в Україні, що опинилося під загрозою, але й зібрала кошти на підтримку українців завдяки продажам двох NFT.



Фото: PinchukArtCentre