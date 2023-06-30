В Українському Домі покажуть 100 невідомих картин Марії Примаченко

Із 7 липня в Українському Домі стартує проєкт «Марія малює», де представлять 100 невідомих картин Марії Примаченко.

Відвідувачам покажуть твори художниці з приватної колекції столичного мистецтвознавця Едуарда Димшица.

Проєкт «Марія малює» має таку назву через альтруїстичний світогляд художниці. А слоганом виставки став вислів мисткині — «Щоб люди жили, як квіти цвіли».

Більша частина експозиції — роботи, що стали реакцією художниці на пережите: війну, загибель коханого на фронті, окупацію, бої за Київщину, післявоєнні злидні, Чорнобильську трагедію. Після війни мисткиня 10 років не малювала, але згодом повернулася до творчості, бо для неї це був спосіб існування.

У межах виставки пройдуть освітні лекції, обговорення й майстер-класи.

Офіційне відкриття проєкту відбудеться 6 липня о 18:00. Вхід на нього вільний.

Виставка працюватиме до 27 серпня з вівторка до неділі з 11:00 до 19:00. Вартість квитків: повний — 100 грн, пільговий — 50 грн (для школярів та студентів).

Для пенсіонерів, дітей до 7 років, людей з інвалідністю 1–2 групи, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, учасників бойових дій, учасників АТО та членів їхніх родин, військовослужбовців строкової служби, працівників музеїв, членів Національної спілки художників України та власників членських карток CIMAM, ICOM, AICA вхід вільний.

Фото: Український Дім, з відкритих джерел