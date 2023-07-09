У Львові за день відновили роботу відділення "Укрпошти", яке постраждало від ракетної атаки

Відділення "Укрпошти" у Львові за день відновило свою роботу після того, як постраждало після ракетної атаки.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Як і обіцяли, вже поновили роботу нашого відділення у Львові, пошкодженого вчора російськими ракетами. Приємно знову бачити клієнтів. А країна - агресор заплатить за свої вчинки в прямому та переносному сенсі слова", - написав він.

Раніше ми писали, що внаслідок удару російськими “Калібрами” по Львову постраждала будівля інноваційного парку Lviv Tech City , а також Kredens cafe .

Фото: Ігор Смілянський